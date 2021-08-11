Начальником инспекции по делам несовершеннолетних Буда-Кошелевского райотдела Андреем Фроловым в рамках проводимой программы «Забота», был проведен день открытых дверей для детей находящихся в лагере труда и отдыха Буда-Кошелевского социально- педагогического центра.

В ходе посещения отдела милиции несовершеннолетние ознакомились с условиями содержания граждан в изоляторе временного содержания, посмотрели отдел. В ходе экскурсии проведенной в музей, находящийся на территории отдела, дети увидели автомобиль сотрудников милиции времен Советского Союза, образцы формы сотрудников того времени. Были продемонстрированы образцы документов, старые печатные машинки и многое другое. Дети с интересом рассматривали экспонаты музея, сидели в автомобиле и пытались печатать на печатных машинках.

После экскурсии с несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа об ответственности несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков, совершение кибер преступлений о мерах безопасности при нахождении на водоемах и объектах железнодорожного транспорта. Некоторые из присутствовавших проявили интерес к получении профессии милиционера и заинтересовались возможностью поступления в учреждения образования министерства внутренних дел.

В заключении Андрей Фролов пожелал детям хорошо отдохнуть, с пользой провести время и набраться сил для нового учебного года.

ИДН МОБ Буда-Кошелевского РОВД

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