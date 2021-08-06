Пятничный теплый вечер объединил 9 семей – пап, мам, ребятишек. Будакошелевцы собрались вместе весело и с пользой провести время. Спортивная эстафета, развлекательная программа аниматоров, попкорн и батуты: чего только не было организовано для участников.

Перед конкурсной программой всех присутствующих приветствовала начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома, председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко.

Основной посыл мероприятия – только вместе, в единстве можно добиться очень многого.

По результатам всех испытаний были определены победители. Призеры и участники были награждены дипломами райисполкома, сладкими и памятными подарками.

Дипломы за участие были вручены семьям Масленченко, Соколовых, Сытенковых, Павливских, Горбачевских, Данюк. 3-е место заняла семья Дятел, 2-е место у семьи Корбачевых. Победителями стартов стала семья Азарушкиных.

Организаторами мероприятия выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма. Спонсорами выступали районные общественные объединения – районная организация ОО «Белорусский союз женщин», РО ОО «Белая Русь» и РО ОО «БРСМ».

То, что мероприятие прошло здорово и интересно, смотрите в нашем фоторепортаже.