Сегодня в рамках акции новенькие портфели из рук директора получили «без пяти минут» первоклассники гимназии райцентра София Алексейкова и Сергей Рисин. Евгений Агажельский поздравил будущих первоклассников с важным событием, пожелал хорошей учебы и вручил им рюкзаки со всеми необходимыми для школьников принадлежностями.

Новенький портфель с необходимыми для уроков принадлежностями от районного отдела Следственного комитета получила и будущая учащаяся гимназии Вирсавия Ливанцева. Лейтенант юстиции Илья Гормаш пожелал всем ребятам, чтобы учеба принесла им много открытий и незабываемых впечатлений.

В средней школе №1 райцентра Дмитрию Туранкову, Полине Ксензовой, Артему Пинчукову и Артему Толканову вручили портфели со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями представители РОВД, областного центра гигиены и эпидемиологии и депутатского корпуса.

Чтобы День знаний стал для первоклассника особенным, каждый из детей получил напутствие, чтобы это событие стало успешным стартом в страну знаний, символом удивительных свершений и открытий, и школьная жизнь была для них занимательной и познавательной.