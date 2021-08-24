В территориальном центре открыто множество интересных и увлекательных для пожилых людей кружков и клубов, посетить которые может любой желающий. В том числе и клуб «Возрождение слова», который,к слову, отмечает свой маленький юбилей – полгода со дня основания. Этому событию и была посвящена сегодняшняя встреча.

На заседании прозвучало множество слов благодарности, поздравления как молодого, так и старшего поколения в виде стихотворений, песен от коллективов «Сябрына» и «Веснянка».

Среди вопросов на повестку дня вынесли темы развития национальной стратегии «Активное долголетие-2030», которая направлена на повышение качества и уровня жизни пожилого населения страны, и взаимодействия старшего и молодого поколения. Встреча прошла в приятной и уютной обстановке.

Алина ЮРИНСКАЯ

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