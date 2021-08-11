Не всегда взрослые осознают, что маленький пассажир в автомобиле – большая ответственность! Еще больший груз ответственности ложится на плечи тех, кто находится за рулем автомобиля.

Дети-пассажиры транспортных средств зачастую перевозятся с нарушением правил. Безопасность детей — забота взрослых, в тоже время большинство происшествий произошли именно по их вине. Порой им кажется, что ничего страшного не случится, если небольшое расстояние от дома до детского сада или школы их ребенок будет сидеть на переднем сиденье автомобиля без удерживающего детского кресла, или малыш стоит по середине салона автомобиля, лишь держась детскими ручками за спинки передних кресел, а иногда мама держит ребенка на руках, забывая пристегнуться сама, не говоря уже о том, чтобы пристегнуть ребенка.

Кроме того, первый заместитель начальника РОВД Евгений Анатольевич Овчинников напоминает!

Согласно пункту 178 Правил дорожного движения, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, осуществляется с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Также запрещается перевозка детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 18.13 КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.

По данному нарушению предусмотрена повторность: в случае неиспользования детского удерживающего устройства повторно в течение одного года, после наложения административного взыскания за такие же нарушения, водитель будет привлечен к административной ответственности по части 14 статьи 18.13 КоАП, что в свою очередь влечет наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

Уважаемые взрослые! Соблюдайте правила перевозки в автотранспорте несовершеннолетних пассажиров, позаботьтесь о их безопасном, беззаботном и счасливом детстве!

Вы всегда должны помнить, что детское кресло в автомобиле не для инспектора ГАИ, а для безопасности Вашего ребенка!

Кроме того, уважаемые родители, для безопасности своих детей блокируйте двери и стёкла в автомобиле, чтобы ребенок не смог их открыть. Всегда проверяйте хорошо ли закрыты двери в автомобиле и не забывайте сами использовать ремни безопасности при движении, подавая пример своим детям.