В соответствии с изменениями Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703, вступившими в силу 8 июля 2021 года, несовершеннолетним запрещается продажа энергетических напитков.

Андрей Сергеевич Шейман поясняет, что ответственность за их реализацию подросткам предусмотрена частью 1 статьи 13.11КоАП, санкция данной статьи предусматривает наказания в виде штрафа до десяти базовых величин, правом составления протоколов об административных правонарушениях уполномочены должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов, Комитета государственного контроля, Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Также за продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до двадцати базовых величин.