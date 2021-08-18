В субботу в Кривске с размахом отметили День деревни.

– Как известно, у сел, как и у людей, своя биография. И куда бы ни заносила нас судьба, душой мы всегда стремимся к родному дому, к самым дорогим людям. Люди – это украшение села. Трудолюбивые и скромные, они не привыкли к славе, но их жизнь, их ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и самоотверженности, – в приветственном слове к гостям праздника обратилась председатель Кривского сельисполкома Тамара Краснякова.

Участники мероприятия, словно на машине времени перенеслись в прошлое и узнали, с чего и когда начинался Кривск, историю рождения улиц агрогородка и их названий, узнали о людях, руками которых строилась и жила деревня.

День деревни для жителей Кривска – не просто праздник, это еще и конкурс улиц. На мероприятии были представлены выставки, где все сделано руками жителей шести улиц при поддержке организаций, которые на них расположены. Кроме того, на каждой улице, живут творческие люди, которые радовали гостей мероприятия музыкальными номерами. По сложившейся традиции, на Дне деревни чествовали молодые и многодетные семьи, долгожителей, владельцев лучших подворий, а также тех, кто преуспел в трудовой деятельности.

Завершился праздник насыщенной музыкальной программой, подготовленной местными талантами.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото предоставлено Кривским СДК