В рамках ежегодной профсоюзной благотворительной акции «Профсоюзы – детям» райкомы и профсоюзные первички особое внимание уделяют детям, идущим в первый класс. Помощь также оказывается многодетным и малоимущем семьям. Сегодня в рамках профсоюзной акции рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями получил Андрей Шевцов из Морозович.

Поздравить будущего первоклассника и вручить подарки приехали председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, председатель райкома работников АПК Елена Степаненко и председатель райкома работников образования и науки Нина Ананич.

Как отметила Татьяна Бурнышева, в преддверии подготовки детей к школе в рамках постоянно действующей благотворительной профсоюзной акции стало доброй традицией оказывать помощь и поздравлять с Днем знаний будущих первоклассников. Нынешний год не стал исключением. Профсоюзы активно включились в акцию. Следует отметить, что размер материальной и финансовой поддержки, которую оказывают профсоюзные организации всех уровней, из года в год растет. Для ребят приобретаются портфели, школьные принадлежности и канцелярские товары. В нынешнем году на эти цели в районе планируется потратить порядка 13 тысяч рублей.

– Для первоклассников День знаний – особенный праздник, ведь им впервые предстоит сесть за парты и погрузиться в увлекательный и удивительный мир знаний. Очень хочется, чтобы этот день им запомнился яркими и непередаваемыми эмоциями. В свою очередь профсоюзы стараются не оставаться в стороне от этого важного события и оказывать помощь семьям, где дети идут в первый класс. Уверена, что помощь в виде рюкзака и канцелярских принадлежностей будет весьма кстати, – подчеркнула Татьяна Ивановна.

К слову, приятным сюрпризам без пяти минут первоклассник Глазовской средней школы Андрей Шевцов очень рад. Новенький рюкзак ему очень понравился. Мальчик и многодетные родители поблагодарили профсоюзы за подарки. В свою очередь Андрей пообещал, что будет стремиться к знаниям и приносить домой лишь хорошие оценки.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора