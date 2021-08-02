С 28 по 30 июля подростки будакошелёвщины от 14 до 18 лет, состоящие на различных видах учёта, и волонтеры приняли участие в областном туристическом слёте в Кормянском районе.

Со всей области собрались 25 команд по 12 человек, в состав которых входили по 4 девочки и 8 мальчиков. С каждой командой прибыли 3-е сопровождающих. Мероприятие проходило в лесопарковой зоне городского посёлка Корма, где и жили участники: разбивали палатки, сами рубили дрова и разжигали костер. Молодёжь активно проводила время: соревновались в метании брёвен и покрышек, волейболе, плавании на катамаранах. По вечерам проводились дискотеки. Слёт был нацелен на привитие ребятам положительных и полезных для здоровья и общества навыков и привычек, а также пропаганду здорового образа жизни.

Алина ЮРИНСКАЯ