Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время «Большого разговора с Президентом» — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы это знаете не хуже меня. Замечу только, что не по своей воле. Мы прожили непростой год», — отметил Президент.

По словам главы государства, многое из того, что происходило в последнее время в Беларуси, было в большей степени сознательно искажено, даже перевернуто с ног на голову оппонентами государства. «Удивительно, но порой даже солидные мировые средства массовой информации наводят тень на абсолютно очевидные вещи, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Поэтому сегодня нужен этот разговор — в прямом эфире, открытый, глаза в глаза и без купюр».

Белта