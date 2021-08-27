Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Петриковский район Гомельской области. Глава государства примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК ОАО «Беларуськалий», сообщает БЕЛТА.
Главе государства доложат о выполнении поручений по благоустройству районного центра Петрикова, реализации инвестиционного проекта по строительству Петриковского ГОК.
К реализации данного проекта ОАО «Беларуськалий» приступило в 2012 году, а с марта 2013 года начались строительно-монтажные работы. Ориентировочный объем вложения инвестиций составляет $1,5 млрд. На 1 августа 2021 года рудником выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений.
В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и ведутся работы по строительству объектов трех очередей.
В рудоуправлении работают более 800 человек. Для обеспечения их жильем с 2013 года в Петрикове введены в эксплуатацию несколько многоквартирных жилых домов, а 1 сентября открывается детский сад на 240 мест.
Что касается в целом финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Беларуськалий», то по результатам первого полугодия 2021 года показатели деятельности предприятия по производству калия и его экспортным продажам выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года. За 7 месяцев 2021 года — 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду.
Производственные мощности ОАО «Беларуськалий» использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений — на 12,1%, тукосмесей — на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%. На внутренний рынок отгружено 625 тыс. т, или 165,5% к 7 месяцам 2020 года.
Лукашенко: надо поддерживать Полесье, и у нас получится
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая Петриковский ГОК «Беларуськалия», обратил внимание на необходимость дальнейшего развития региона в целом, чему в немалой степени будет способствовать запуск нового калийного производства, передает корреспондент БЕЛТА.
«Надо поддерживать Полесье. И у нас получится — этот кусок от Мозыря до Пинска», — подчеркнул белорусский лидер.
Он уверен, что эту территорию надо развивать. Хотя полешуки и не обделены вниманием, глава государства отметил, что можно проработать дополнительные меры.
Александру Лукашенко доложили о перспективах развития ОАО «Беларуськалий» и непосредственно Петриковского ГОК, решении вопросов в социальной сфере, обеспечении работников жильем.
Отдельно глава государства интересовался кадровыми вопросами. Президента заверили, что они решаются. «Есть курсы, программы обучения. Благодаря социальной поддержке люди с удовольствием едут», — сказал генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый.
Речь также шла о благоустройстве Петрикова. Как и во время недавнего посещения Минской области, глава государства обратил внимание на вопросы наведения порядка на земле, вовлечения в оборот неиспользуемых объектов и территорий. Он предупредил, что эту тему нужно постоянно держать в поле зрения. «Загадим страну — потом еще два поколения будут это в порядок приводить, — акцентировал внимание белорусский лидер. — А то мы создаем красотищу (речь о введении в строй новых современных предприятий, наподобие Петриковского ГОК. — Прим. БЕЛТА), а кругом будет грязь».
«Не подводим даже в условиях санкций» — Лукашенко назвал «Беларуськалий» одним из надежных мировых игроков
ОАО «Беларуськалий» — один из ведущих и самый надежный игрок на мировом рынке удобрений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии
ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий», передает корреспондент БЕЛТА.
«Калий — бренд нашей страны. Нам повезло, что отечественные недра богаты красным золотом. Спрос на него огромный и растет из года в год, — отметил Александр Лукашенко. — «Беларуськалий» — один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений, производит и продает более 20% калийных удобрений. Но, самое главное, это самый надежный партнер в мире».
На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и ведутся работы по строительству объектов 3 очередей строительства.
В первом полугодии производственные и экспортные показатели «Беларуськалия» выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года (за 7 месяцев 2021 года — 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду).
Производственные мощности ОАО «Беларуськалий»
использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений на 12,1%, тукосмесей на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%.
Беларусь укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке — Лукашенко
Ввод в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса — это новый стимул для развития Петриковского района. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий», передает корреспондент БЕЛТА.
«С вводом Петриковского горно-обогатительного комплекса мы укрепляем свои позиции на мировом калийном рынке. А весь Петриковский район, это тоже немаловажно, получает новый стимул для развития, и, будем надеяться, быстро догонит Солигорск и по зарплатам, и по уровню жизни», — сказал Александр Лукашенко.
На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и ведутся работы по строительству объектов 3 очередей строительства.
В первом полугодии производственные и экспортные показатели «Беларуськалия» выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года (за 7 месяцев 2021 года — 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду).
Производственные мощности ОАО «Беларуськалий» использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений на 12,1%, тукосмесей на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%.
Лукашенко — калийщикам: цените свою землю, лучше Беларуси в мире нет
Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает ценить Беларусь и сохранить ее суверенитет. Об этом он заявил сегодня на торжественной церемонии пуска Петриковского ГОК, где присутствовали и представители трудового коллектива, передает корреспондент БЕЛТА.
«Лучше края, чем Беларусь, особенно у вас здесь, на Полесье, в мире нет. Давайте сохраним нашу суверенную и независимую Беларусь», — подчеркнул белорусский лидер.