Активных и энергичных будакошелевцев, желающих принять участие в велопробеге, собралось немало, более 100 человек, а этот факт лишний раз доказывает, что в нашем районе идет активное развитие здорового образа жизни среди населения и популяризация велосипедного движения.

Инициатором и организатором спортивного мероприятия выступили отдел образования, спорта и туризма райисполкома, РК ОО «БРСМ» и ФСК «Урожай».

Стартовали велосипедисты у здания райисполкома, где с приветственным словом к участникам велопробега обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Она отметила, что такие акции сплачивают людей и пропагандируют идеи безопасности и стабильности. Кроме того, спортивные мероприятия полезны для физической подготовки и укрепления здоровья, и, конечно же, формируют у будакошелевцев положительное отношение к активному образу жизни.

Маршрут велопробега пролегал по улицам Головачева, Дрозда, Лавриновича до Могилы жертв войны.

В знак поддержки мира и спокойствия, а также отдавая дань памяти подвигу наших дедов, у Могилы жертв войны велосипедисты возложили цветы. Завершающее слово взял председатель ФСК «Урожай» Олег Еченко, отметив важность мероприятия и поблагодарив участников пробега за небезразличие и четко сформированную гражданскую позицию.

Финишировали на площади Ленина, где для участников были приготовлены вода и угощения от РК ОО «БРСМ».

Своими впечатлениями и мыслями поделились некоторые из участников велопробега.

Александр Корбачев:

– Велосипед для меня как частичка души. Приятно провести время в компании друзей. Выступаю за сохранение независимости родной Беларуси, за конструктивный диалог между людьми, поэтому я здесь.

Светлана и Иван Побединские:

– Спорт – это важная составляющая нашей жизни. Сегодняшний велопробег проходит под девизом: «Любимую не отдают!» Мы хотим, чтобы наша страна процветала. Поэтому и участвуем в этом велопробеге.

София Лавренова:

– Спорт – это здорово, а велик – вообще супер! Я пришла поучаствовать, потому что люблю страну, в которой живу.