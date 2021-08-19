В Гомельской области стартовал физкультурно-оздоровительный проект «Мы можам!», приуроченный ко Дню народного единства. Жителей региона приглашают объединиться в стремлении к здоровому образу жизни и выполнить нормативы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса. В этом году около 20 тыс. жителей Гомельщины уже сдали нормативы. По заключению судейской коллегии подано только 665 ходатайств о вручении нагрудных значков.

17 августа первым эстафету принял город Светлогорск, затем 18 августа – Рогачев, а сегодня – Буда-Кошелево. На городском стадионе собралось более ста человек для проверки своих сил и возможностей при поддержке своих друзей, коллег и близких. Побороться за получение сертификата и значка ГТО выступили участники от 15 до 45 лет.

Будакошелевцы испытывали себя в следующих нормативах: прыжок в длину с места, челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 30 метров, подтягивание на высокой перекладине и тд. Репортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ