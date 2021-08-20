Когда начинаешь писать в молодом возрасте, и не важно, стихи или прозу, неизбежно сталкиваешься лицом к лицу со своей неопытностью. Мысли и чувства уже ищут выхода, сами ложатся в строки, но при этом в написанном заметны явные недостатки с технической стороны, да еще и показать остальным боязно.

Помню, именно с такими проблемами я столкнулась, переходя в седьмой класс школы и впервые ощутив потребность творить. Никто из сверстников стихов не писал, учителя хоть и могли дать общую оценку, похвалить, направить, но сами они подобным не увлекались и опыта в стихосложении не имели. В этот нелегкий период проб и ошибок, творческих поисков я впервые познакомилась с Николаем Чернявским.

Нашу школу нередко посещали гости. Особенными для меня стали поэтические встречи, проходившие время от времени после уроков. На них всегда присутствовали писатели. В тот день как раз должна была состояться одна из них. Учитель белорусского языка и литературы, Марина Степановна, посоветовала мне показать стихи, так что я была в смятении и не находила себе места. В конце концов, стоило только встрече завершиться, как я подхватилась с места, заставив себя преодолеть страх. Я понимала: люди это добрые, но сам факт того, что твои работы оценит не просто незнакомый человек, а писатель, тревожил сам по себе. Плохо помню, как именно бормотала, что пишу на обоих языках – русском и белорусском, зато в памяти накрепко засели собственный дрожащий голос, тот листочек со стихотворением про маму, написанным от руки, ожидание, пока его прочтут, и продиктованный впоследствии адрес для обмена письмами.

Спустя какое-то время я отправила по этому адресу остальные свои стихи. Их, наполненных детской наив-ностью, было немного, зато каждому досталось внимание от мэтра, в каждом для меня подчеркнули сильные и – настолько мягко, насколько это вообще возможно – слабые стороны. Благодаря помощи Николая Николаевича мне удалось провести огромную работу над собой. Вместо того чтобы отвлекаться на поиск верного пути, я уделяла внимание действительно важным вещам, вникала в нюансы, а не искала на поверхности. Каждое письмо становилось новым открытием, каждое я ждала с нетерпением.

Николай Николаевич действительно прекрасный человек с большим сердцем и открытой душой. Не раз я делилась с ним своими переживаниями и радостями, рассказывала о произошедшем в школе и университете. Вместе с ним я радовалась каждой творческой удаче, публиковалась и участвовала в конкурсах. Если кому и стоит выразить благодарность за мою любовь к писательству, за то, что я не бросила творить еще тогда, в самом начале, то только ему.

Катрин НИЦИЕВСКАЯ