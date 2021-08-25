Если вопросы не решены, полетят головы

Александр Лукашенко уже не раз говорил о том, что педагогов надо максимально освободить от выполнения ими несвойственных функций, сократить документооборот. Иными словами, дать больше времени для работы по профилю — учить детей и молодежь.

«Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить сегодня не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего с министра образования и профильного вице-премьера. Я вам больше об этом говорить не буду. Запомните!» — предупредил белорусский лидер.

Все — от Президента до нянечки — ответственны за развитие детей

«Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду — мы все: общество, школа, родители — отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце.

«Если вы уж приобрели это имя — учитель, отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения, — обратил внимание Президент. — А то, что происходит сегодня, никуда не годится. Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей».

В Беларуси начинают развивать проект «Родительские университеты». Это известная форма работы с родителями. «Ну а кто им поможет в вопросах воспитания ребенка, если не учителя с профессиональными знаниями педагогики, психологии, дидактики? Такую практику надо распространить на всю систему. И родители, которые привыкли стоять у порога учительской и выяснять отношения с учителями, пусть идут на тематические собрания и начинают работать со школой в тандеме. Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе — это же и ответственность родителей», — подчеркнул глава государства.

Очень многое зависит от семьи, ведь отношение к учебе и учителю формируется там, отметил Александр Лукашенко. Президент считает, что ребенку всегда будет комфортно и в детском саду, и в стенах школы, если родители изначально настроены к воспитателям и педагогам позитивно.

«Но, прежде чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома. Читай: что они сделали для своего ребенка», — заметил белорусский лидер.

Он также призвал родителей с должным пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей.

Президент высказался и о работе с молодежью. Последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса — воспитательную. В то же время глава государства отметил: серьезных, катастрофических проблем в этой сфере нет: «Молодежь во все времена одинаковая — бунтарская, порой радикальная, но в большинстве — конструктивная. Все это молодость».

Глава государства подчеркнул, что нет цели искать виновных, ведь стоит глобальная задача — найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе. «Честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза», — сказал Александр Лукашенко.

Об учебниках, учителях-блогерах, оголтелой гонке за дипломами вузов и целевом наборе В своем выступлении глава государства поднял и много других практических и очень важных для образования вопросов. Александр Лукашенко потребовал прекратить эксперименты с учебниками и привел в пример советский период, когда действительно качественные и грамотно составленные учебные пособия порой выдерживали более двух десятков переизданий. При этом к современным учебникам претензий по-прежнему тьма. «Доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний», — подчеркнул белорусский лидер. Президент отдельно высказался об учебниках по гуманитарным дисциплинам — истории, обществоведению. «Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа», — заявил он. Александр Лукашенко напомнил о своем разговоре со студентами-историками 3 июля на Кургане Славы. Они тогда выступили с инициативой подготовить учебник о войне, который был бы интересен молодежи, выразили готовность принять самое активное участие в его разработке. «Рассчитываю, что в новом учебнике с учетом открывшихся фактов будут расставлены все акценты и по геноциду белорусского народа, и по коллаборации, и по другим острым темам, о которых мы раньше мало говорили», — сказал глава государства. Президент уверен, что никакие гаджеты и «цифра» не заменят в образовании и тем более в школе учебники и учителей. «Учебник и учитель — это главное», — сказал он. Вместе с тем, добавил глава государства, цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся. «Учитель на уроке — не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор. Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже», — подчеркнул Александр Лукашенко. Была поднята и тема престижа рабочих профессий, к которым сейчас порой без знаний точных наук, компьютера и современных технологий не подступишься. Но их потенциал по-прежнему многие недооценивают и стремятся так или иначе обеспечить поступление своих детей в вузы. «До сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко до работы и так далее», — констатировал Президент. Он уверен, что все начинается со школы — с качества профориентационной работы. «Убежден, что вы — педагоги, преподаватели, министры, которые присутствуют здесь, — понимаете, что в первую очередь на таких специалистах держится экономика страны. Мы вместе должны подумать, что надо сделать, чтобы престиж этих профессий был высоким. Это стратегическая задача», — подчеркнул Александр Лукашенко. Что же касается вузов, то им глава государства предрек жесткую конкуренцию между собой, ведь таких учреждений в Беларуси в 2-3 раза больше, чем в сопоставимых по территории и количеству населения Швейцарии, Дании, Финляндии или Израиле. «Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, — будете работать. Нет — попадете под естественный отбор», — предупредил Президент.