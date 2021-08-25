Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 августа принял участие в пленарном заседании Республиканского педагогического совета, который в течение двух дней проходил в Минске.
В предыдущий раз подобное мероприятие Президент посещал четыре года назад. Тогда участники форума обсудили и приняли Концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды. С учетом всех изменений и событий, произошедших не только в мире, но и Беларуси за последнее время, расставить на высшем уровне дополнительные акценты в вопросах, кто и как учит подрастающее поколение, было отнюдь не лишним.
Пожалуй, самым громким заявлением Президента на прошедшем педагогическом форуме стала новость о предстоящей перезагрузке системы образования. «Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко напомнил о древней мудрости: после хлеба самое важное для народа — это школа. «Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому это патриотизм», — сказал Президент.
Он отметил, что в этом понятии много смыслов: любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений и гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в историю страны.
По словам белорусского лидера, время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов. Особенно за последние два года было много испытаний: это и пандемия, и политические события, которые затронули работников системы образования не меньше, чем силовиков и государственных служащих. «И сегодня я благодарю недрогнувших и в вашем лице всю нашу педагогическую общественность за профессионализм, преданность своему делу и гражданскую позицию, от которой зависело многое», — подчеркнул Президент.
«Вы в очередной раз подтвердили, что образование — это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики, — сказал Александр Лукашенко. — Вы сделали все, чтобы наши детишки учились, когда мы ничего не знали про вирус и было страшно выходить на работу. Знаю, какие угрозы сыпались в ваш адрес, когда начались бунты и блицкриг, особенно в Минске. В условиях травли вы мужественно делали свою работу: учили, воспитывали, терпеливо общались с агрессивно настроенными родителями».
Отдельное внимание, по словам Александра Лукашенко, планируется уделить строительству и размещению школ в городах. Проблем в этом немало, отметил глава государства: «У нас хватает школ, но возникла проблема. Допустим в Минске, в центре, свободны детские сады и школы (население уже постарше, не рожают), а молодежь, которая рожает, живет на окраине, и мы начинаем штамповать там школы. А это колоссальные деньги».
Подобные вопросы возникают и в регионах, когда в сельских школах не хватает учащихся, а педагогам из-за нехватки кадров приходится вести несколько предметов. Такие школы пришлось закрывать. Но был организован подвоз учеников из деревень в райцентры. «От меня требуют школу не закрывать. Так мы что, для галочки детей в школу отправляем? Они же за знаниями идут. А какие будут знания, если один учитель одновременно ведет три урока в одном классе, — подчеркнул Президент. — Точно так и в Минске. Почему мы боимся подвезти, если надо, отдельные маршруты организовать? Это будет значительно дешевле».
Школа не может быть вне политики
«Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна — государственная. Флаг и гимн — государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что, с одной стороны, белорусские педагоги выпускают из школ перспективных студентов и готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. С другой — есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования. «Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты», — добавил он.
В школу нужно приходить как в храм
Александр Лукашенко потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило. «Хочу сказать вам и министру прежде всего — всем тем, кто сегодня отвечает за школу. Это мое непреклонное требование как человека (не только Президента), который свои первые шаги делал в школе — сельским учителем. Школа — это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей», — сказал он.
«Наведите порядок в школе, чего бы это нам ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус учителя, о котором мы говорим, будет совсем иной. Я бы даже сказал больше: используйте любые методы, но наведите порядок в школе», — потребовал Президент.
Авторитет учителя должен быть непререкаем
Глава государства назвал актуальнейшим вопрос о статусе педагога. «Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о решении глобальных задач, которые стоят перед системой образования», — подчеркнул белорусский лидер.
Наряду с этим Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что статус учителя — это и его авторитет, который не продается и не покупается ни за какую зарплату и деньги. «Многое, если не все, зависит от личности, характера, компетентности и профессионализма самого педагога. Уверен, вы это понимаете. И на своем, государственном уровне мы должны видеть таких людей. И делать для них все возможное — от государственных наград до заработных плат, жилья и так далее», — подчеркнул глава государства.
Будут деньги — последнюю копейку мы отдадим учителю
«У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в жизни. Все, что зависит от власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму. Будут деньги — последнюю копейку мы отдадим учителю«, — заявил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что говорит об этом не потому, что выступает сейчас перед педагогами: лести он сам не любит. «Просто без учителя нет страны, — отметил глава государства. — Не позволено на учителя не то что кулак поднять, пальцем показать. И это будет всегда».
Глава государства поручил с 1 января 2022 года найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.
Необходимо также подумать и доложить, как можно поддержать специалистов дошкольных учреждений.
«Все, что мы сможем себе позволить, учитывая возможности экономики страны, мы сделаем», — заверил белорусский лидер.
Если вопросы не решены, полетят головы
Александр Лукашенко уже не раз говорил о том, что педагогов надо максимально освободить от выполнения ими несвойственных функций, сократить документооборот. Иными словами, дать больше времени для работы по профилю — учить детей и молодежь.
«Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить сегодня не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего с министра образования и профильного вице-премьера. Я вам больше об этом говорить не буду. Запомните!» — предупредил белорусский лидер.
Все — от Президента до нянечки — ответственны за развитие детей
«Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду — мы все: общество, школа, родители — отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может», — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце.
«Если вы уж приобрели это имя — учитель, отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения, — обратил внимание Президент. — А то, что происходит сегодня, никуда не годится. Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей».
В Беларуси начинают развивать проект «Родительские университеты». Это известная форма работы с родителями. «Ну а кто им поможет в вопросах воспитания ребенка, если не учителя с профессиональными знаниями педагогики, психологии, дидактики? Такую практику надо распространить на всю систему. И родители, которые привыкли стоять у порога учительской и выяснять отношения с учителями, пусть идут на тематические собрания и начинают работать со школой в тандеме. Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе — это же и ответственность родителей», — подчеркнул глава государства.
Очень многое зависит от семьи, ведь отношение к учебе и учителю формируется там, отметил Александр Лукашенко. Президент считает, что ребенку всегда будет комфортно и в детском саду, и в стенах школы, если родители изначально настроены к воспитателям и педагогам позитивно.
«Но, прежде чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома. Читай: что они сделали для своего ребенка», — заметил белорусский лидер.
Он также призвал родителей с должным пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей.
Президент высказался и о работе с молодежью. Последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса — воспитательную. В то же время глава государства отметил: серьезных, катастрофических проблем в этой сфере нет: «Молодежь во все времена одинаковая — бунтарская, порой радикальная, но в большинстве — конструктивная. Все это молодость».
Глава государства подчеркнул, что нет цели искать виновных, ведь стоит глобальная задача — найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе. «Честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза», — сказал Александр Лукашенко.
Об учебниках, учителях-блогерах, оголтелой гонке за дипломами вузов и целевом наборе
В своем выступлении глава государства поднял и много других практических и очень важных для образования вопросов.
Александр Лукашенко потребовал прекратить эксперименты с учебниками и привел в пример советский период, когда действительно качественные и грамотно составленные учебные пособия порой выдерживали более двух десятков переизданий. При этом к современным учебникам претензий по-прежнему тьма. «Доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент отдельно высказался об учебниках по гуманитарным дисциплинам — истории, обществоведению. «Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа», — заявил он.
Александр Лукашенко напомнил о своем разговоре со студентами-историками 3 июля на Кургане Славы. Они тогда выступили с инициативой подготовить учебник о войне, который был бы интересен молодежи, выразили готовность принять самое активное участие в его разработке. «Рассчитываю, что в новом учебнике с учетом открывшихся фактов будут расставлены все акценты и по геноциду белорусского народа, и по коллаборации, и по другим острым темам, о которых мы раньше мало говорили», — сказал глава государства.
Президент уверен, что никакие гаджеты и «цифра» не заменят в образовании и тем более в школе учебники и учителей. «Учебник и учитель — это главное», — сказал он.
Вместе с тем, добавил глава государства, цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся. «Учитель на уроке — не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор. Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Была поднята и тема престижа рабочих профессий, к которым сейчас порой без знаний точных наук, компьютера и современных технологий не подступишься. Но их потенциал по-прежнему многие недооценивают и стремятся так или иначе обеспечить поступление своих детей в вузы. «До сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко до работы и так далее», — констатировал Президент.
Он уверен, что все начинается со школы — с качества профориентационной работы. «Убежден, что вы — педагоги, преподаватели, министры, которые присутствуют здесь, — понимаете, что в первую очередь на таких специалистах держится экономика страны. Мы вместе должны подумать, что надо сделать, чтобы престиж этих профессий был высоким. Это стратегическая задача», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Что же касается вузов, то им глава государства предрек жесткую конкуренцию между собой, ведь таких учреждений в Беларуси в 2-3 раза больше, чем в сопоставимых по территории и количеству населения Швейцарии, Дании, Финляндии или Израиле. «Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, — будете работать. Нет — попадете под естественный отбор», — предупредил Президент.
Глава государства также видит необходимость расширить практику целевой подготовки специалистов в вузах. «Все хорошо знают, что лучшей формы обеспечения госзаказа, чем целевой набор, на сегодняшний день не придумано. Такая форма работы себя абсолютно оправдала», — сказал Президент.
Школьный этикет, требования к внешнему виду учеников и учителей регламентируют
Как отметил Александр Лукашенко, предстоит решить принципиальные вопросы, от которых зависит успешность образовательной сферы. «А это не только кодекс, о котором мы говорили. Потому что в кодексе все не пропишешь. Как и в других нормативных актах, которые мы должны будем принять. Особенно в тех, которые касаются школоустройства», — заметил белорусский лидер.
В связи с этим он поручил выработать стандарт и закрепить в нем четкие требования. «Начиная от организации урока, соблюдения школьного этикета и заканчивая внешним видом ученика и учителя, — заявил Президент. — И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно. Это, кстати, будет помощью в наведении порядка в школе и работе с родителями. Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой».
Мы умеем делать все. Но страшная беда — волокита, бюрократизм и формализм
В завершение Александр Лукашенко еще раз подчеркнул большую роль педагогов в развитии страны и общества: «Мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, мы умеем решать большие экономические задачи. Это вы — учителя и преподаватели вузов. Но и негативное, косяки нашей жизни — это тоже вы. Поэтому давайте сделаем так, чтобы этих косяков было как можно меньше, и будем в этом направлении работать».
Как отметил Президент, он часто говорит о том, что мир ошалел и обезумел. И то, что есть возможность собираться вместе и проводить в том числе такие общереспубликанские мероприятия, как педсовет, характеризует то, что в Беларуси люди живут спокойно и нормальной жизнью. «Другие страны это себе позволить не могут. Потому что они уже воюют, а некоторые готовятся к войне. Нас Бог спас. Ну и мы сами не дремали — защитили свою страну. Поэтому давайте будем ценить то, что есть. И давайте сделаем так, чтобы не было хуже, чтобы мы сберегли то, что у нас ценится, и то, что народ наш считает достоянием», — призвал белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что всегда важно не только в планах, но и на деле достигать намеченных ориентиров и задач. «Знаете, что самое главное: мы же умные люди, прекрасно видим, что происходит, анализируем, делаем выводы и в соответствии с этим ставим перед собой задачи. Но страшная беда — волокита, бюрократизм и формализм. Задачи поставили, сказали, что будем решать в такие-то сроки, и забыли, что их надо решать. Поэтому мы видим, что надо сделать. Давайте просто это сделаем. Потому что, если мы это не делаем, беда. А если делаем не вовремя — очень дорого», — подчеркнул Президент.
«Поэтому давайте сделаем то, о чем договорились. И то, о чем говорили ораторы. Это же уже сделано в некоторых коллективах (речь о тех или иных передовых практиках и позитивных примерах в образовании. — Прим. БЕЛТА). Давайте это повторим. И если мы с этим подходом будем решать наши проблемы, мы их решим. Без проблем и без войн», — резюмировал Александр Лукашенко.