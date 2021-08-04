В Гомельском районе продолжается реконструкция удивительного по своему масштабу и содержанию памятника воинской славы «Партизанская криничка». Строительные работы проводят более 50 специалистов из Гомельского домостроительного комбината и строительного управления № 243. Нам удалось пообщаться со специалистом СУ-243 Евгением Ковалёвым и узнать, на каком этапе находится строительство и каким будет этот военно-исторический комплекс.

Недалеко от Гомеля в глубине леса находится поистине легендарное место — «Партизанская криничка», построенная на месте дислокации партизанского отряда «Большевик». Еще несколько месяцев назад памятник представлял собой стелу и расположенную возле нее архитектурную композицию в виде звезды. Однако уже сегодня на месте мемориала можно увидеть плоды многодневной работы сотрудников, взявшихся за реконструкцию и усовершенствование легендарного памятника: к уже имеющимся ранее объектам достроили 6 землянок, административное здание, навес для приема пищи, площадку для проведения военно-исторических реконструкций и 5 окопов на подходе к ней.

Одним из важнейших объектов мемориального комплекса «Партизанская криничка» будет административное здание. В нем на постоянной основе планируется проводить экскурсии и выставки, на которых каждый желающий сможет вспомнить, а возможно и впервые узнать о том, какой ценой досталась нам Великая Победа.

По словам специалиста СУ-243 Евгения Ковалёва, строительство новых объектов идет быстрым темпом, некоторые из зданий находятся на заключительном этапе подготовки. Только за последние несколько дней группа строителей под его руководством закончила укладку плитки на проезде, парковках и возле административного здания, обшили построенные ранее землянки и продолжают проводить монолитные работы на самой стеле.

— Мы делаем все возможное для того, чтобы памятник как можно быстрее был готов встретить первых гостей, — отмечает специалист.

Мемориальный комплекс «Партизанская криничка» — рукотворный храм памяти, символ борьбы нашего народа с немецко-фашистскими захватчиками. Важно оберегать и реконструировать такие места, чтобы память о Великой Победе жила в веках.

Дарья Дробышевская. Фото Марины Васильевой.

МАЯК