Борцы с экономическими преступлениями Буда-Кошелёвского РОВД задержали заведующего складом ГСМ ОАО «Николаевка». 55-летний мужчина совершил хищение 200 л. дизельного топлива на сумму 328 рублей. Правоохранителями часть похищенного была изъята.

Следователями в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за присвоение имущества лицом, которому оно вверено.

Попутал закрома и 51-летний рабочий КСУП «Фрунзе агро» в Речицком районе. Запасливый хозяин в кузове мотоблока перевозил 70 килограмм комбикорма, похищенного с молочнотоварной фермы сельхозпредприятия. Рачительного мужчину остановил участковый инспектор Речицкого РОВД. Комбикорм вернули хозяйству, а в отношении сельчанина начат административный процесс.

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