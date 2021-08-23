Прокуратурой района проведены надзорные мероприятия по соблюдению сельскохозяйственными предприятиями законодательства в период уборочной кампании. О результатах мониторинга рассказал заместитель прокурора Антон Бобылев.

Как отметил Антон Сергеевич, установлены нарушения требований законодательства об обеспечении безопасности при выполнении ремонтных и полевых работ, об охране труда и о труде, обеспечении единства измерений, пожарного законодательства и другие.

Так, в некоторых хозяйствах процедура освидетельствования работников осуществляется алкотестерами с истекшими сроками поверки, не обеспечивается своевременная очистка от намотавшейся соломистой массы вращающихся деталей и узлов комбайнов. Зерноуборочная техника не обеспечена противопожарными полотнищами, что может привести к ее возгоранию и причинению ущерба предприятиям.

В нарушение ст. 55 Трудового кодекса Республики Беларусь при организации труда работников не обеспечиваются надлежащим образом установленные нормативными правовыми актами требования по охране труда. При ремонте автотракторной техники не осуществляется блокировка колес при помощи упоров, не исключены факты участия в полевых работах техники, не прошедшей техосмотр, эксплуатируются топливораздаточные колонки с истекшим сроком государственной поверки.

Актуальным вопросом в ходе уборочной кампании является обеспечение сохранности намолоченного зерна и выполнение государственного заказа. Отсутствие поверенного влагомера влечет недостоверные данные о влажности зерна, что, в свою очередь, может послужить причиной его возврата хлебозаготовительными пунктами.

Ряд недостатков отмечен и на зерносушильных комплексах и складах. Прежде всего они касаются нарушений противопожарного законодательства, влияющих на сохранность зерна.

Не менее важной темой, которая находится в поле зрения прокурорских работников, остается безо-пасность детей, особенно в летний период. Статистика гибели детей от разных причин в этом году совсем неутешительная. Только на водоемах в республике зафиксировано более 30 случаев с трагическим финалом. В настоящее время мониторингом охвачены места массового отдыха, водоемы, разрешенные для купания. Обследованию подвергаются неэксплуатируемые здания, принадлежащие предприятиям и организациям. Являясь потенциальным источником опасности, доступ к данным объектам должен быть ограничен прежде всего для детей, что и требуется во вносимых актах реагирования.

Кроме того, Антон Бобылев напомнил, что обязанность по безо-пасному времяпрепровождению несовершеннолетних лежит не только на субъектах профилактики, но и в первую очередь на родителях, которые должны знать, где находятся их дети, с кем они и чем занимаются.

Наталья ЛОГУНОВА