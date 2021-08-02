31 июля в Коммунаровском Дворце культуры состоялась театрализованная игровая программа на основе мультфильмов Disney «В гостях у сказки».

Для путешествия в волшебную страну ребята отгадывали загадки Малефисенты и помогали героям популярных мультфильмов: искали с Золушкой её туфельку и перебирали шары различного цвета, рисовали весёлую картину, чтобы Фея цветов улыбнулась, помогали найти Эльзе потерявшуюся пару перчаток и починить её друга Олафа, делали бантик для Минни Мауса. Участники отлично провели время за танцами, играми, пением и вкусными угощениями.

Алина ЮРИНСКАЯ