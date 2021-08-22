Наверное, немногие задумываются, что своим отношением к имуществу можно спровоцировать злоумышленника. А зря. Надеемся, советы правоохранителей помогут вам обезопасить себя и свой дом.

Чтобы не стать жертвой кражи, оборудуйте жилище охранной сигнализацией (в т.ч. с подключением на пульт территориального отдела Департамента охраны МВД или с GSM-уведомлением); закрывайте двери и окна, даже если выходите на непродолжительное время; установите надежные входные двери и замки, укрепите оконные проемы; не храните дорогостоящие вещи, деньги на видном месте, среди книг и постельного белья; в случае отъезда попросите родственников или соседей забирать почту из вашего ящика; установите во дворе фонарь с датчиком движения, а фасад дома, подъезд оборудуйте камерой видеонаблюдения или хотя бы повесьте ее муляж.

К слову, в нашем районе за прошедшие 7 месяцев года совершено 66 краж, 34 из них – из жилищ людей, что немногим больше в сравнении с соответствующим периодом 2020-го (33). Воры могут проникнуть в ваш дом под любым предлогом. Поводы могут быть самыми разными, поэтому будьте осторожны, когда незнакомый человек звонит к вам в дверь. Не спешите открывать, используйте дверной глазок. Также для выяснения цели визита пользуйтесь ограничительной цепочкой. Если вы живете одни, не сообщайте об этом малознакомым людям и уж тем более не договаривайтесь о встрече с посторонними у себя дома. А если в квартиру пытаются зайти люди, представляющиеся работниками той или иной службы, которых вы не вызывали, потребуйте у них предъявления документов. В случае отказа незамедлительно звоните в милицию по тел. 102. Не следует сразу выходить и на лестничную площадку, если в квартире внезапно погас свет: преступники могут отключить электричество, чтобы выманить вас из квартиры.

Нередко злоумышленники предлагают приобрести какие-либо вещи, лекарства по ценам, ниже рыночных. Не покупайте товары с рук и не передавайте свои деньги незнакомым лицам для оказания ими услуг, например, в приобретении продуктов питания, топлива и т.д. Также не давайте в долг крупные финансовые суммы без юридического оформления и свидетелей и никогда не вступайте в разговор с теми, кто предлагает вам снять порчу. Будьте бдительны!

Елена БЕЛКО