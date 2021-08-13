Берегите детей! На неделе под таким названием стартовала республиканская профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних. Продлится она до 18 августа.

Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть максимально предусмотрительными на дороге в отношении детей. Разъясняйте им, как правильно выбрать безопасное место для активных игр, катания на велосипедах и других средствах передвижения. Во время пребывания на улице дети не должны быть без присмотра. Обязательно акцентируйте внимание на использовании световозвращающих элементов в темное время суток и не забывайте, что личным примером можно предостеречь несовершеннолетних от роковых ошибок на дороге.

Водителям следует соблюдать осторожность при проезде вблизи остановок общественного транспорта, учреждений образования, так как в этих местах возможно неожиданное появление на проезжей части юных пешеходов. Заблаговременно снижайте скорость и при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, ибо дети порой выскакивают на них, не убедившись, что поблизости нет движущегося автомобиля.

И помните: в транспортном средстве дети должны перево-зиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребенка, и быть пристегнутыми ремнем безопасности.

Подготовила Елена БЕЛКО