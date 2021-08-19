Суицид и подростковый возраст.

С печальной регулярностью из СМИ и соцсетей мы узнаем об очередном самоубийстве (суициде). Но самое грустное – это когда самоубийство совершают подростки – ведь очевидно, что это, зачастую, последний крик о помощи очень одинокого и несчастного ребенка.

Дети и подростки еще плохо осознают необратимость смерти, их жизненного опыта не хватает для того, чтобы понять границу между жизнью и смертью. Нередко можно услышать от них мечты в духе «Вот умру и все пожалеют, и больше не будут так себя вести со мной». То есть ребенок не осознает, насколько суицид ставит окончательную точку в жизни, не понимает, что ему-то уже это будет все равно. Этим детские и подростковые суициды принципиально отличаются от взрослых.

Основным фактором, провоцирующим самоубийство, является обстановка в семье — 92% случаев связаны с неблагополучной семейной ситуацией. При этом заблуждение считать, что дети, склонные к суициду, — из неблагополучных семей. Давно замечено, что чаще самоубийство совершают внешне вполне благополучные ребята из семей среднего и даже высокого достатка.

80% задумавших совершить самоубийство детей предварительно дают знать о своих намерениях окружающим. Способы сообщения могут быть завуалированы, и чрезвычайно необходимо их услышать и правильно понять. Нередко люди, задумывающиеся о самоубийстве, заводят разговоры о смерти, о своей никчемности, беспомощности, о своем безнадежном положении, упоминают об эпизодах суицидов в фильмах и романах.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Основной причиной, толкающей ребенка на самоубийство, является отсутствие взаимопонимания в семье, контакта с родителями. Причем родители могут очень сильно любить своего ребенка, но просто не выражать это, оставаясь эмоционально сдержанными. А подросток воспринимает это как холодность и равнодушие.

В ситуации, когда подросток может обратиться к родителям со своими проблемами, страхами, переживаниями, найти у них понимание и помощь, не боясь получить в ответ скандал, – ему куда проще справляться с любыми проблемами, и не возникает желания закончить с этой жизнью.

Разговаривайте со своим ребенком!

Очень часто во время вхождения ребенка в подростковый период он отдаляется от родителей. Последние начинают оценивать состояние ребенка по формальным признакам: поел, поспал, оценки хорошие – ну и замечательно. В то время как их сын или дочь могут отчаянно нуждаться в душевной теплоте и внимании, а вовсе не в новых кроссовках или модном телефоне.

Когда человек входит в пубертатный период (примерно с 11 лет), его все больше начинают волновать темы жизни и смерти, темы любви, взаимоотношений. И очень важно, чтобы ему было с кем доверительно поговорить об этом. Как правило, после доверительной беседы накал страстей снижается, и негативные мысли уже не столь разрушительны.

Проводите время вместе.

Ваш ребенок должен понимать, что он не один в этом мире. У него есть любящая семья, здесь всегда его поймут, примут любым, поддержат. Выделяйте время просто на то, чтобы побыть вместе, поговорить, не отвлекаясь на посторонние дела, телефоны и телевизор. Чаще выбирайтесь на совместные семейные мероприятия – разумеется, с учетом интересов подростка.

Организуйте досуг.

Нередко суицидальные мысли возникают на фоне того, что подросток ничем не занят. То есть он сидит дома, играет в компьютерные игры, и в голове по кругу часами вертятся одни и те же мысли про несчастную любовь или конфликт с одноклассниками. Поэтому чем разнообразнее у подростка досуг, тем меньше у него времени и сил остается на «дурные мысли». Подберите вместе с ребенком ему кружки, спортивные секции, обучающие программы. Важно, чтобы это была не реализация амбиций родителей, а именно то, что интересно ребенку, что увлечет его.

Не критикуйте.

Снизьте ожидания от ребенка. Не надо постоянно озвучивать, что он сделал не так. Даже если вам кажется, что ваши замечания звучат невинно, и вы желаете только добра, помните, что подростки – очень ранимы. И для них любое безобидное замечание может прозвучать как серьезное оскорбление и подорвать доверие к родителям, привести к нежеланию лишний раз откровенничать.

Хвалите.

Старайтесь каждый день находить, за что можно похвалить вашего ребенка. Сделал что-то хорошо? Хорошо выглядит? Приготовил завтрак? Убрал за собой посуду? Хвалите как можно больше, он в этом сейчас очень нуждается. Только не надо использовать формулировки в духе «ну в кои-то веки убрал за собой»— это всегда очень неприятно.

Обнимайте.

Тактильный контакт снимает телесное напряжение, позволяет расслабиться. Зачастую подростки, протестуя, требует оставить в покое и не подходить к нему. Конечно, нельзя заставлять ребенка обниматься против его воли, но важно понимать, что это может быть вариантом протестного поведения, когда он готов сам себе сделать хуже, лишь бы назло всему миру. Поэтому старайтесь находить возможность обнять ребенка лишний раз, возможно, получится сделать это в игровой форме: подурачиться вместе, пощекотать.

Принимайте его желания.

Ребенку очень важны понимание и безусловное принятие со стороны родителей. С раннего детства и до взрослого возраста. Конечно, мы не говорим о том, что надо всё разрешать. Но важно дать ребенку обратную связь, донести до него, что вы понимаете его желания, готовы обсудить его потребности и решения, а также – донести информацию о возможных последствиях этого поступка.

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру «Телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы:8-0232-31-51-61. Республиканская «Детская телефонная линия»: 8-801-100-16-11.Экстренную психологическую помощь в рабочие дни окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по номеру 8-0232-75-55-97 .

Так же психологическую помощь можно получить УЗ « Буда-Кошелёвская ЦРБ». На базе учреждение имеется возможность получения помощи на анонимной основе:

Врач-психотерапевт: 7-66-57;

Врач-психиатр-нарколог: 7-66-44;

Психолог: 7-66-42.