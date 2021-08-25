В связи с началом учебного года и в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей с 25 августа по 5 сентября в Республике Беларусь будет проведено республиканское профилактическое специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», в период проведения которого в соответствии с требованием п. 166.9 Правил дорожного движения, необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) на механических транспортных средствах.

За невыполнение требований данного пункта предусмотрена административная ответственность по ч.З статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех базовых величин.

На территории Гомельской области за 7 месяца текущего года уменьшилось количество автоаварий, в которых пострадали дети, а также число раненых в них несовершеннолетних, при этом увеличилось количество погибших в них детей.

С участием детей-пешеходов совершено 12 ДТП, в которых 10 детей получили травмы и 2 — погибли.

С участием детей-пассажиров произошло 7 происшествий, в которых 7 детей были травмированы.

С участием детей-водителей зарегистрировано 1 происшествие, в котором пострадал 1 несовершеннолетний.

С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 ребенка получили травмы, погибших нет.

По вине самих детей зарегистрировано 6 ДТП. 3 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, 2 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов и 1 ДТП с участием несовершеннолетнего водителя).

По времени суток наибольшее число ДТП зарегистрировано в период времени с 17.00 до 17.30.

По дням недели наибольшее количество ДТП зарегистрированы во вторник и воскресенье.

По состоянию на 18 августа 2021 года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 3 ДТП, которые произошли на территории г. Гомеля. В данных происшествиях пострадали 3 детей.

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей заставляют задуматься о многом. Но в первую очередь — это клич родителям: «Хорошо ли ребенок знает ПДД, соблюдает ли он эти правила». Как показывает практика, во многих случаях знание ПДД остается только теорией, на практике же ребята и их родители (прежде всего при перевозке детей в транспортных средствах) показывают грубое пренебрежение Правилами дорожного движения. Поэтому Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать самые элементарные требования ПДД!

Уважаемые взрослые, обратите особое внимание на обучение детей дорожной грамоте, умению ориентироваться в различных дорожных ситуациях, закрепите полученные знания на практике. Напомните основные требования Правил дорожного движения. Расскажите ребенку главное правило: находясь на улице, следует быть внимательным и уметь правильно оценить дорожную ситуацию.

Показывайте детям личный пример соблюдения ПДД;

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». Из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги. 6. Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за дорожной обстановкой: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. Не выходите с ребёнком из-за препятствий, автомобилей, кустов, деревьев не осмотрев предварительно дорогу, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части улицы.

Уважаемые родители, постоянно контролируйте местонахождение своих детей. Не оставляйте их без присмотра и следите, чтобы ребята не играли вблизи дорог. Объясняйте им, как вести себя в опасных ситуациях. Прикрепляйте к одежде детей световозвращающие элементы. Напоминайте маленьким участникам движения правила безопасного поведения на улице, следите за тем, чтобы дети их соблюдали. Не позволяйте ребенку до 14 лет выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде. Храните ключи от личного транспорта в недоступном для детей месте.

Уважаемые водители, управляя транспортными средствами проявляйте особое внимание вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов, где возможно появление на проезжей части пешеходов и велосипедистов, особенно в вечернее и ночное время суток, на неосвещенных участках дорог, до минимума снижайте скорость для обеспечения безопасности дорожного движения. Также помните перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка,, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Мы несём ответственность за всех детей, независимо от степени родства, и должны объединить усилия, чтобы из сводок дорожно- транспортных происшествий исчезли дети, а поведение взрослых на дороге должно стать для несовершеннолетних примером для подражания.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома