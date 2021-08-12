Законом Республики Беларусь от 26.05.2021 N 112-З в уголовный кодекс дополнен статьей 317-2 Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления

Виталий Юрьевич Подзерун поясняет, что, если лицо в течение одного года после наложения административного взыскания за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотренного частью 2 статьи 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, вновь управляло транспортным средством, не имея права управления этим средством предусмотрена уголовная ответственность.

Так согласно ч.1 ст.317-2 УК управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно, санкция данной статьи предусматривает наказания в виде общественных работа или штрафа, или исправительных работ на срок до шести месяцев, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

То же деяние, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.