Для уроженцев поселка Демидовка, что находится на территории Моровичского сельсовета, стало доброй традицией ежегодно собираться всем вместе на своей малой родине и отмечать День деревни. Не стал исключением и год нынешний. В минувшее воскресенье весело и душевно жители и уроженцы поселка отметили свой любимый праздник.

Организаторы мероприятия, среди которых главный идейный вдохновитель Нина Филипенко, постарались сделать все, чтобы праздник получился по настоящему ярким и запоминающимся. К слову, несмотря на то, что женщина много лет живет в Пенчине, для нее Демидовка, как и многих других, остается навсегда любимым и дорогим сердцу уголком.

На День деревни собрались уроженцы поселка из разных уголков Беларуси. С хлебом и солью гостей встречали гостеприимные хозяева в лице Нины Филипенко и Александр Куриленко. Все вокруг напоминало интерьер белорусской хаты, а столы буквально ломились от блюд национальной кухни. Каждый постарался внести свою лепту в организацию праздника. Гулянье длилось до позднего вечера.

Праздничную атмосферу поддерживали и вокальные номера коллективов района «Любавушка» и «Сябрына», в исполнении которых звучали всеми полюбившиеся песни. Одним словом, праздник удался на славу!

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Нины Филипенко