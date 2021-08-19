Предприятия Гомеля предложат горожанам более 100 вакансий на электронной ярмарке 20 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на организаторов.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 11.00 на площадке e-vacancy.by.

Больше всего предложений по трудоустройству заявлено от ОАО «Гомельский завод литья и нормалей». На предприятие требуются водитель автомобиля, грузчик, земледел, инженер-технолог, кладовщик, контролер измерительных приборов и специального инструмента, контролер станочных и слесарных работ, маляр, мастер участка, крановщик, модельщик по деревянным моделям, наладчик автоматов и полуавтоматов, наладчик оборудования и агрегатов в термообработке, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, штамповщик, электромонтер, электросварщик и др.

Ряд вакансий открыт в ОАО «Гомельжелезобетон». В частности, актуальны места арматурщика, крановщика, оператора пульта управления в производстве строительных изделий, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования, стропальщика, уборщика территорий, формовщика изделий и конструкций, электрогазосварщика, электросварщика ручной сварки. Также предложат работу в КУП «Горэлектротранспорт».

В Гомельской областной детской клинической больнице рассмотрят кандидатуры на место медицинской сестры и шеф-повара.

Ярмарка вакансий в электронном формате позволяет соискателю ознакомиться с вакансиями на предприятиях, организациях, учреждениях, дает возможность прямого диалога с нанимателем в онлайн-режиме и передачи непосредственно представителю нанимателя своего резюме.