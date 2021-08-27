Проблема детского дорожно-транспортного травматизма с каждым годом становится всё более значимой и актуальной. Несмотря на все усилия, ДТП с участием детей все же происходят.

Дети — самые непредсказуемые и самые незащищенные участники дорожного движения. Логики в их действиях нет, жизненного опыта и полного осознания опасности — тоже.

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать. Во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге должны обеспечить в первую очередь мы, взрослые.

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным.

Бездумно переходя дорогу вне пешеходного перехода, игнорируя ремни безопасности, приучая маленьких, не пристёгнутых пассажиров прятаться при виде сотрудников ДПС, родитель постепенно добьется того, что ребенок станет воспринимать Правила дорожного движения как что-то несущественное. Личный пример — это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! В такие моменты необходимо помнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома

Мы всегда учим детей, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, при этом иногда забываем добавить, посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности перехода.

Порой мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно- транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это — вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь то, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.

Госавтоинспекция призывает !

Уважаемые родители! В силу возраста дети не всегда способны правильно оценить дорбжную ситуацию и распознать опасность. Задача же родителей — научить ребенка ориентироваться в дорожной ситуации, привить ему такие качества, как дисциплинированность, осторожность, осмотрительность.

Главное правило пешехода — выходя из дома и каждый раз перед выходом на проезжую часть для перехода дороги, нужно обязательно остановиться у края проезжей части, чтобы оценить дорожную обстановку.

Объясните ребенку, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Самые безопасные переходы — это надземные и подземные. Если отсутствуют надземные и подземные переходы, то нужно переходить проезжую часть по наземному переходу — «зебре». Лучше — на регулируемом перекрестке и только на зеленый сигнал пешеходного светофора.

Обратите внимание ребенка, что зеленый сигнал светофора хоть и разрешает переходить дорогу, но безопасность пешеход должен обеспечить сам, т.е. посмотреть влево и вправо. Расскажите ребенку, что переходить проезжую часть можно только тогда, когда все водители увидели его, автомобили остановились и переход дороги для него безопасен.

Необходимо, чтобы ребенок четко усвоил, что нельзя без оглядки выбегать из арки, из-за кустов, ларьков, рекламных конструкции и других объектов, ограничивающих обзор, а также прятаться за автомобили, цепляться за них.

Нарисуйте вместе с ребенком схему безопасного маршрута движения: в школу, на детскую площадку, в парк, в магазин и другие места, куда ребенок может отправиться без сопровождения взрослых. Затем несколько раз пройдите с ним по этой схеме. Объясните ему, как он должен вести себя в пути. Покажите ребенку опасные места и места, которые требуют особого внимания, заостряя его внимание на том, в чем их опасность и почему они требуют особого внимания.

В темное время суток, в сумерках и плохую погоду водители могут не заметить пешехода, поэтому в обязательном порядке необходимо использовать светоотражающие элементы. Световозвращатель позволяет сделать человека заметным на расстоянии 200-300 метров. При этом он должен быть зафиксирован так, чтобы он был заметен водителям.

Никогда не позволяйте детям играть на дорогах у дома, по которым могут двигаться автомобили. Научите вашего ребенка выбирать безопасное место для игр. Это площадки, скверы, парки и другие места, где нет движения автомобилей.

Уважаемые взрослые! Только вы своим примером можете повлиять на отношение детей к безопасному поведению на дороге и серьезному отношению к Правилам дорожного движения.

ПОМНИТЕ: ВАШИ ДЕТИ БУДУТ ПОСТУПАТЬ ТАК, КАК ПОСТУПАЕТЕ ВЫ!

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома