К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы явился ей архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». В ознаменование своих слов он вручил Богородице ветвь райского древа. Желая видеть перед смертью апостолов, Дева Мария обратилась с молитвой к Богу, и «по повелению Божию ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия».

Простившись со всеми близкими, Богородица приготовилась к смерти. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес – Христос со всеми праведными душами приближался к Пречистой своей Матери. После этого Дева Мария тихо скончалась, а через три дня она была воскрешена Господом и вознесена на небо.

В этот день верующие несут цветы к иконе с изображением Богородицы и прикладываются к ней, также в храмах принято освящать хлеб.

Елена ДОРОШКО