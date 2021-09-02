В период с 1 по 10 сентября 2021 года проводится второй этап республиканской акции «Единый день безопасности». Целью данной инициативы является создание безопасных условий проживания населения, развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности проведение образовательно-воспитательной работы со всеми жителями области.

В эти дни территориальными органами Минприроды по области будет осуществляться разъяснительная работа в учебных заведениях и трудовых коллективах по вопросам соблюдения природоохранного законодательства, в том числе по вопросам недопущения палов травы и пожнивных остатков, осторожного обращения с огнем в экосистемах, ответственности за нарушение законодательства.