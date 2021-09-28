Наша землячка Нина Пээрна сорок лет назад переехала в Эстонию. Преподает в школе русский язык. В позапрошлом году защитилась на самую высшую категорию – «учитель-мастер». Все свободное время посвящает своему проекту – Центру учебы и развития EVA-Studiorum, в основе которого продвижение белорусской культуры. С Ниной Алексеевной мы пообщались по телефону. Даже через тысячи километров ощущаешь: она человек энергичный, жизнерадостный, добрый, безмерно любит родную страну

Я – богатая бабушка

– Родилась в Жлобине, окончила восьмилетнюю школу с отличием и поступила в Минское педагогическое училище имени Кирова. В девичестве Сухарук. С мужем-эстонцем познакомились в родном райцентре, где он служил в армии. На последнем курсе у нас родилась дочь, и выпускные экзамены сдавала с колясочкой. Это не помешало мне получить красный диплом. Вернулись в Жлобин, где жила моя старенькая бабушка, стала работать воспитателем в детском саду.

После ее смерти в конце 1981 года по предложению родителей супруга мы переехали к ним в Эстонию – в деревню Вяэна – это 20 километров от Таллина. Потом муж устроился в рыболовецкий колхоз имени Кирова, и мы перебрались в другой район. Через семь лет, когда овдовел его отец, вернулись в Вяэна. Здесь я и сейчас живу.

Кроме дочери, у нас двое сыновей. У всех семьи, каждый занимается любимым делом. У Сергея транспортная фирма, у Янека – по ремонту автомобилей. Дочь Кетлин в прошлом портниха, пере­училась и работает у брата бухгалтером. Дети хорошие выросли, видимо, правильно их воспитали. Я – богатая бабушка, у меня семь внуков. Правда, с мужем мы разошлись после двадцати лет брака. Он встретил эстонку, а я чуть позже – белоруса, и вот уже 13 лет мы вместе.

Тридцать шесть лет работаю в эстонской школе. Очень люблю свою профессию. К слову, первый иностранный язык здесь английский, второй можно выбрать по желанию, и часто предпочитают русский. Во времена перестройки опасались, что русисты останутся не у дел, но все успокоилось. Единственное, в те времена не признали диплом белорусского педуниверситета, который окончила заочно, поэтому получила еще одно высшее педагогическое образование в Таллине. Сейчас никаких ограничений не чувствуется. Многое зависит от отношения к языку в семье. В основном – позитивное. Конечно же, здесь живет немало белорусов. В этом году в первый класс в нашу школу пришел мальчик, его семья переехала из Минска. Я с ним занимаюсь.

Под зонтиком «Радзімы»

– Поначалу Центр учебы и развития EVA-Studiorum работал при ассоциации белорусов в Эстонии, руководила им моя дочь Кетлин, я помогала. Потом организация, которая выделяет финансы, предложила создать зонтичный проект. Так появился Центр на­циональных меньшинств «Радзіма». Возглавила его Кетлин. Под его крылом шесть организаций, в их числе «Тюркская школа», «Таллинский центр эстетического воспитания», «Этно­медия» и три белорусские. Одна из них, «Ялiнка», объединила женщин старшего возраста, которые любят петь, активно выступают, проводят белорусские мероприятия.

Мое направление – работа с детьми. А главный девиз: «Нет культуры без языка, нет Родины без культуры». С большой любовью продвигаю родную культуру, литературу, фольклор среди эстонских школьников. В течение шести лет знакомим ребят и взрослых с творчеством белорусских поэтов-юбиляров. Проводим одно­временно конкурс стихов и рисунков.

Мы даже издали книгу произведений Пимена Панченко, иллюстрированную ими. В прошлом году на посвященный Петру Глебко конкурс, который проводили онлайн, школьники прислали 189 работ и 47 видео с чтением стихов. Проект собрал участников из Эстонии, Латвии, Литвы, Италии, Иордании, Украины, Беларуси и России. В конце этого года проведем Дни белорусской культуры, посвященные 125-летию Кондрата Крапивы: состоится международный детский конкурс рисунков «Басни Кондрата Крапивы в красках», конкурс чтецов басен и музыкально-поэтический вечер «Мастак сатырычнага слова: я – пякучка-крапiва…».

Держим связь с белорусскими обществами из Таллина, Нарвы, Пярну, Тарту, а также из других стран. В Риме, к примеру, есть культурно-образовательный центр имени Франциска Скорины, руководит им белоруска Нина Пащенко. На Украине – культурно-просветительное общество белорусов «Неман», в Латвии в Даугавпилсе – центр белорусской культуры. К нам два раза приезжали представители музея истории белорусской литературы из Минска, тесные связи с музеем Максима Богдановича. Поддерживает и Национальная библиотека, подарившая сборники поэзии. Всегда откликается на наши инициативы и помогает Посольство Республики Беларусь в Эстонии.

Учитель-мастер

– До пандемии приезжали с мужем Анатолием Климовичем на Родину три-четыре раза в год. У нас там родственники, друзья. В 2019-м издала книгу стихов «Жизненные перекрестки», написанную в соавторстве с моим преподавателем из педучилища Светланой Алексеевной Янушкевич. Она живет в Минске, ей 82 года. Называю ее мамочкой, езжу к ней как домой.

А еще я руководитель международного проекта «Школы-побратимы», которому осенью исполнится пятнадцать лет. Начался он со знакомства с директором одной из минских школ. Эстонские коллеги тоже загорелись идеей дружить учебными заведениями, и мы заключили договор о сотрудничестве. Встречались два раза в год: минчане к нам приезжали, мы к ним. Проводили мероприятия, командные соревнования, викторины, выставки, конференции, обменивались опытом. Позже к нам присоединились еще шесть белорусских школ и три центра детского творчества. Сейчас получаем работы на конкурс «Нас объединяет василек», посвященный 15-летию международного проекта «Школы-побратимы». Этот цветок является национальным также и в Эстонии.

Два года назад Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Вячеслав Качанов вручил Нине Пээрна награду Министерства иностранных дел – медаль «100 год дыпламатычнай службе Беларусi». В 2016-м Нина Алексеевна была делегатом V Всебелорусского народного собрания

В октябре пятилетие отметит наша с дочерью белорусская воскресная школа «Буслікі». В прошлом году в ней обучалось 13 ребят, в основном с белорусскими корнями. Проект поддерживают Министерство образования и науки и Министерство культуры Эстонии. У нас есть учебная программа «Белорусский язык и литература, история, искусство, музыка и традиции», рабочие планы.

К нам приходят ребята 5–16 лет. Занятия по белорусскому языку проводим в игровой форме, ставим наши сказки, танцуем, поем. Участвуем в различных конкурсах. Один из них проходил в Москве и был посвящен Дню Победы. За коллективное панно ребята получили первое место. Выступали на фестивале «Белорусский кирмаш» в Даугавпилсе, а также в России.

Еще добавлю, что при центре я создала молодежный ансамбль «Дзяўчаты», в котором эстонские девочки поют песни на белорусском языке. Люди дружат вне зависимости от того, кто какой национальности.

Нет земли красивее и милее

– После возвращения из Беларуси у меня часто спрашивают: почему я в таком хорошем настроении. Отвечаю: ездила домой. Там получаю эмоциональную подпитку. Люди, которые никогда не жили далеко от родных мест, не могут этого понять. Мне иногда говорят, вот вы живете в Европе, а я отвечаю: побудьте вдалеке от Родины и поймете, каково это.

Я очень люблю свою страну. Там у меня было счастливое детство, там получила достойное образование. Когда приезжаем в Беларусь, видим и благоустроенные города, и хорошие дороги. Знаю, о чем говорю, ведь когда писала книгу «Народы Эстонии. Белорусы», с мужем объездили на машине всю страну. Мне кажется, нет красивее и милее земли. И так хочется о ней рассказывать, показывать все, что мы делаем, нашу красивую культуру.

Когда мои ученики начинают танцевать «Лявоніху» – шквал аплодисментов. Так я становлюсь ближе к Родине, и это приносит большое удовлетворение.

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