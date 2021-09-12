Будакошелевщина встретила республиканский автопробег «Символ единства»

Место встречи — Коммунар. Здесь патриотов Беларуси радушно встречали руководство района и РУП «Белоруснефть-Особино», местные жители, представители общественных объединений и трудовых коллективов района. Поприветствовать гостей и принять участие в автопробеге, посвященном Дню единения приехали целыми семьями.

Глава района Анатолий Гапоник вручил участникам пробега мешочек с зерном нового урожая, из которого ко Дню народного единства испекут общий каравай, символизирующий единение всей страны.

Следующий этап маршрута – Ботвиново Чечерского района. Участие в автопробеге от Буда-Кошелевского района приняло более 25 экипажей.

Напомним, стартовал всебелорусский автопробег 3 сентября от стен Брестской крепости. Всего участники проедут более 7 тысяч километров по всем 118 районам страны и финишируют в Минске в День народного единства.