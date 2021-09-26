53-летний житель Калинино убил жену из охотничьего ружья

Убийство произошло 11 сентября в пятом часу вечера. О происшествии сообщил в правоохранительные органы сосед семейной четы. Как оказалось, между супругами возникла ссора на почве ревности. Находясь на улице, глава семьи дважды выстрелил из охотничьего ружья в свою жену. 49-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения в области грудной клетки и левой руки, несовместимые с жизнью. Владелец оружия задержан, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь.

В Коммунаре загорелось имущество внутри квартиры

В тот же день, но несколькими часами позднее, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о том, что в агрогородке из окна одной из квартир на 4-м этаже выходит дым. Спасатели выехали на место происшествия и потушили возгорание. В результате пожара огнем повреждено имущество на площади 3 кв.м. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

РОЧС напоминает: каждый четвертый пожар, каждая третья жертва на пожаре – следствия неосторожного обращения с огнем. Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Криминальное трио из Гомеля пыталось похитить у фермеров 350 кг лука

14 сентября неработающие жители Гомеля – женщина и двое мужчин – на поезде приехали на луковое поле, принадлежащее одному из фермерских хозяйств, что вблизи деревни Тихиничи. Действовали под покровом ночи: с 22.00 13 сентября до часа ночи 14 сентября им удалось выкопать и собрать в мешки 350 кг лука. Но незваных гостей обнаружила охрана хозяйства, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Как оказалось, украденное гомельчане планировали доставить на первом электропоезде до областного центра с целью дальнейшей продажи. Сумма ущерба составила 420 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

У жителя Коммунара обнаружили марихуану

13 сентября у 31-летнего неработающего жителя Коммунара правоохранители изъяли сверток с растительным веществом массой 0,32 г. По заключению экспертизы найденное вещество оказалось марихуаной. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Республики Беларусь.

С поля «ОАО «Юбилейный-Агро» пропали два баннера

С 19.00 часов 7 сентября до 13.00 8 сентября в 100 м от деревни Озеро-Пойма с установленного стенда похищены два баннера размером 6,5х4,5 м с надписью «ОАО «Юбилейный-Агро» стоимостью 1300 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА