Районные предприятия общепита приглашают жителей и гостей города на «Единый день белорусской национальной кухни».

17 сентября в рамках празднования государственного праздника «День народного единства», а также в целях популяризации белорусской национальной кухни в объектах общественного питания Буда-Кошелевского района состоится «Единый день белорусской национальной кухни». В мини-кафе «Блинок», баре «Алеся», в кафе «Молодежное» и кафе «Хуторок» в широком ассортименте будет представлено меню из блюд национальной белорусской кухни.

Так, в баре «Алеся» можно будет отведать холодник со сметаной, фасолевый суп и солянку по-белорусски, зразы свиные отбивные с грибами, куриную котлету с сыром «Папараць кветка», картофельную бабку со свининой, драники со сметаной и колдуны, а также много гарниров. В кафе «Молодежном» вам предложат сало с чесноком и огурцом, «Селянский» и «Полесский» салаты, бульон с клецками и перловый суп с грибами. Не менее привлекательное меню ожидает гостей и в кафе «Хуторок»: драники со сметаной, мачанка с блинами, жареная свинина с картошкой и тушеная по-домашнему капуста.

Бар ««Алеся»

День народного единства не только объединяет людей, но и их вкусы. Если сомневаетесь в этом – отправляйтесь по кулинарному маршруту белорусской национальной кухни и убедитесь в том, что она самая вкусная. И даже в ней есть объединяющая нас, белорусов, сила.