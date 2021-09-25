В отношении него прокуратура района инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 427 – служебный подлог с целью искажения данных государственной статистической отчетности.

Для создания видимости положительных показателей работы и успешной административно-хозяйственной деятельности, а также стремясь избежать критики со стороны вышестоящего руководства за ненадлежащую организацию и низкую результативность работы, руководитель сельхозпредприятия в период с октября по декабрь 2020 года совершил преступление против интересов службы.

Так, по устному указанию директора хозяйства работники молочно-товарных ферм, чтобы увеличить количество молока, сразу после дойки разбавляли его водой с сахаром. Вот так, путем нехитрых манипуляций надои пошли вверх. Всего количество произведенного и реализованного молока завышено не менее чем на 61290 килограммов.

В августе текущего года суд Буда-Кошелевского района признал бывшего руководителя сельхозпредприятия виновным и лишил права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 2 года. Кроме того, ему необходимо выплатить штраф в размере 3000 базовых величин (8700 рублей) в доход государства.

Как отметил заместитель прокурора района Антон Бобылев, стремление показать себя эффективным руководителем, обеспечивающим в своем хозяйстве благоприятную экономическую обстановку, а также избежать материальной и дисциплинарной ответственности путем служебного подлога не остается незамеченным и всегда ведет к заслуженному наказанию. Подобные факты будут находиться под пристальным контролем сотрудников прокуратуры и получат правовую оценку.

Ольга

МАРЦЕЛЕВА