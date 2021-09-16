Мероприятие состоялось в СШ №1 райцентра. Для обсуждения были приглашены заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома Людмила Кураликова, начальник отдела внутренних дел Виталий Подзерун, заместитель прокурора района Антон Бобылев и представители трудовых коллективов района.

Спикерами выступили первый секретарь Гомельской областной организации коммунистической партии Беларуси Дмитрий Мурашко, председатель Гомельского городского отделения общественного объединения «Лига коммунистической молодёжи» Андрей Павленко, старший научный сотрудник «Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им Ф.Г. Шклярова» Юрий Котляров. Модератором выступила директор СШ №1 Елена Некрашевич.

Спикеры подняли вопросы истории праздника Дня народного единства, способы и пути достижения единства, его составляющие, нужен ли такой праздник стране. Также были затронуты темы важности истории в жизни, воспитания у молодежи моральных качеств, необходимости проведения и популяризации диалоговых площадок.

Гости и представители трудовых коллективов активно принимали участие в обсуждении, задавали важные вопросы.

Алина ЮРИНСКАЯ

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