Ежегодно учреждения образования района пополняются молодыми кадрами. Вот и в дошкольный центр развития ребенка города в июле пришла на работу воспитателем Виктория Янченко.

Не секрет, что для молодых специалистов первое место работы играет в профессиональной карьере огромную роль, ведь применять теоретические знания на практике не всегда получается. Из-за отсутствия и жизненного, и профессионального опыта нередко они теряются от первых неудач, разочаровываются в профессии.

Чтобы избежать неприятных ситуаций в начале трудового пути, молодые люди часто начинают его на малой родине. И это вполне объяснимый и оправданный шаг. Вот и Виктория после учебы жить и работать на Будакошелевщине планировала изначально, ведь родом она из Глазовки. Потому перед поступлением в Гомельский государственный колледж им. Л.С. Выготского на факультет «Начальное образование» она взяла целевое направление.

Свой выбор объясняет просто: «Мне очень нравится работать с детьми, учить их, давать новые знания. – А в район решила вернуться не столько потому, что это моя малая родина, сколько от того, что мне здесь действительно нравится».

Во время учебы Виктория несколько раз проходила практику, занимаясь с детьми разных возрастов. Кроме того, она полгода работала в СШ №26 Гомеля воспитателем группы продленного дня, что позволило ей убедиться в правильности выбранного пути.

– На самом деле работать с маленькими детьми не так сложно, как это может показаться. С ними просто нужно найти общий язык, – рассказывает молодой специалист. – Они, как губки, впитывают в себя все то, что ты вкладываешь в них. Их детская непосредственность, искренность всегда дарят мне заряд бодрости на целый день. Детский сад для меня стал вторым домом. Мы готовим детей к большой жизни, и какими они станут, зависит и от нас, воспитателей. Я стараюсь все время находиться в поиске нового, интересного. Пытаюсь быть для своих ребятишек не только воспитателем, который всё знает, всему учит, но и товарищем по играм.

Не каждому дано стать для малышей проводником в мир знаний. Ведь выбрать для себя профессию учителя, воспитателя может каждый, но не каждый может выдержать специфическую нагрузку, равно как и не каждый может достойно нести эту светлую миссию. Как признается Виктория, первое время было сложно, адаптироваться помогли коллеги, более опытные и квалифицированные специалисты.

– Я не помню такого случая, чтобы кто-то отказал мне в помощи, – говорит девушка. – Поэтому хочу сказать большое спасибо за поддержку.

Ирина ШУТОВА

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