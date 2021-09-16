Мобильная группа посетила шесть объектов, расположенных в Буда-Кошелеве. В ходе проверки внимание уделялось вопросам охраны труда и технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению санитарных норм и правил и другим.

В работе мобильной группы участие приняли главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко и главный специалист отдела государственной экспертизы условий и охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Людмила Плашкова.

Так при посещении организаций на местах разъяснялись вопросы безопасности на производстве и необходимости соблюдения требований законодательства об охране труда.

Как отметил Александр Дударенко, радует положительная динамика в работе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» на территории организации по улице Озерной. Там устранены все нарушения, выявленные в ходе предыдущего обследования. Тем не менее, на других участках коммунальника не обошлось без замечаний. Так, не обеспечено безопасное хранение баллонов с кислородом и пропаном в котельной колледжа. Здесь же, осуществляется складирование круглых лесоматериалов с нарушениями требований по охране труда. Лесоматериалы уложены в штабель неровно, с выступающими краями до 2 метров, что не исключает возможность их скатывания на проходы при разборе штабелей. Кроме того, в центральной котельной следует обновить схему движения транспорта по территории. Немало вопросов вызвал и станок в ремонтно-строительном подразделении, который эксплуатируются без защитных ограждений пильного диска и ременной передачи. Также на каждом производственном участке необходимо пополнять аптечки первой медицинской помощи.

Что касается мониторинга участка Белтелеком в г. Буда-Кошелево, то это одна из тех организаций, на которую в теме охраны труда следует ровняться.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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