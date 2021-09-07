Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 7 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте «Белнефтехима», сообщает БЕЛТА.

«С учетом динамики выхода мировых котировок нефти к началу сентября на уровень $72,9 за баррель в Республике Беларусь установлен новый предельный уровень розничных цен на топливо», — говорится на сайте.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро не должна превышать Br1,96, АИ-95-К5-Евро — Br2,06, АИ-98-К5-Евро — Br2,28, а ДТ — Br2,06.

В условиях подъема средних котировок нефти на 33% рост розничных цен на моторное топливо в текущем году в результате политики сдержанной индексации удерживался на уровне 13,6%.