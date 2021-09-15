В единстве наша сила! Сегодня в Буда-Кошелеве провели патриотический велопробег и молодежный конкурс «Автоледи-2021»

Мероприятия прошли в преддверии Дня народного единства. В велопробеге, ставшем излюбленным видом массового отдыха, приняли участие более 150 будакошелевцев. Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова поприветствовала собравшихся и выразила уверенность, что сегодняшнее мероприятие станет для каждого олицетворением наших общих побед и достижений, придаст уверенности в завтрашнем дне.

Велосипедисты отправились на дистанцию.

Ярким продолжением спортивного праздника стал молодежный конкурс «Автоледи-2021».

В этот раз в конкурсе соревновались 4 наши землячки. Девушкам нужно было креативно презентовать себя и авто, вспомнить правила дорожного движения и продемонстрировать на деле навыки вождения.

Традиционно организатором и спонсором конкурса выступил районный комитет БРСМ при поддержке ГАИ РОВД райисполкома.

Пройдя все пять испытаний, по единогласному мнению жюри звания «Автоледи-2021» удостоена Мария Бабушкина. Остальные участницы – Анастасия Кабаева, Анна Маслякова, Елена Радченко – награждены дипломами. Всем девушкам вручили памятные подарки.