В Минске открывается Международная конференция «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека»

Инициативы для сохранения стабильности в мире или как защитить основополагающие права людей – жизнь, здоровье, труд.

Эти и другие вопросы экспертное сообщество обсудит сегодня и завтра в Минске на Международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека».

Однин из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций, которые не только ущемляют право людей на труд, но и затрагивают другие основопологающие права – на жизнь, здоровье.

Участие в обсуждении принимают авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели.

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