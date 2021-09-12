Ребята узнали про строение танков, применение их в бою, количество вмещаемого экипажа, дальность атаки, а также посоревновались в стрельбе травматическим оружием.

Местом встречи стала музейная экспозиция военной техники под открытым небом, размещенная на площадке перед Курганом Славы. С танковыми установками учащихся первой школы райцентра ознакомил подполковник запаса и участник боевых действий в Афганистане Геннадий Потепалов. А начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Сергей Пликус продемонстрировал ребятам, как заряжать пистолет и стрелять в мишени. Самым метким оказался семиклассник Кирилл Левченко, отметивший, что после рассказа ветерана у него возникло огромное желание узнать о танках побольше.

К слову, музей военной техники под открытым небом появился в 2016-м году. Сегодня фонд его экспонатов, кроме самоходной артиллерийской установки СУ-100 времен Великой Отечественной войны, которая относится к классу истребителей танков, дополняют современный танк Т-80, две боевые машины пехоты и боевая машина десанта.

Юлия АЛЕКСЕЕВА

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