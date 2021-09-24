Знакомьтесь: одно из последних и, пожалуй, самых впечатляющих приобретений РУП «Белоруснефть-Особино» – широкозахватная 12-метровая сеялка HORSCH Avatar 12.25 SD. Укладывает в необработанную почву семена и удобрения одновременно. Экономия только на обработке почвы, подсчитали в хозяйстве, колоссальная: на каждом гектаре зерновых она составляет порядка 78 рублей, кукурузы – 82 рубля. Это уже не говоря об экономии времени, которого всегда не хватает аграриям, чтобы уложиться в агротехнические сроки, существенном сокращении людских затрат и технических ресурсов.

Но, как подчеркнул заместитель директора по сельскому хозяйству РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич, не минимизация затрат стала поводом для покупки столь дорогого агрегата. Все дело в том, что особинцы решили освоить новый вид обработки почвы: нулевой или No-Till по-научному. Слышали про такой? Вот и я до недавнего времени ничего о нем не знала, пока не побеседовала с Николаем Николаевичем.

– Технология No-Till или «нулевая обработка» поч-вы предполагает отказ от перепахивания земли, посев по стерне, применение покровных культур и грамотное использование севооборота. При этом земля не истощается, а, наоборот, с каждым годом становится плодороднее. Традиционные сеялки здесь не подходят: всю работу выполняют специальные сеялки, которые делают в почве борозду нужной глубины, аккуратно высаживают туда семена с удобрениями и закрывают семенное ложе. Именно такую сеялку для прямого посева мы и приобрели. Причем не одну, а целых две: для зерновых и кукурузы. Также специально для сева рапса закупили сеялку, которая работает по технологии Strip-till, что дословно означает «полосная почвообработка». Эта технология является компромиссом между классической глубокой и нулевой обработками почвы (No-till).

Наиболее активно технологию No-Till используют преимущественно в засушливых странах, например, в Аргентине. Довольно давно применяют ее крупные фермеры в соседней Украине, России. Мы же заинтересовались этой темой с легкой руки председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Дважды ездили в Киев изучать украинский опыт и решили, что для наших полей технология No-Till вполне подходит. Климат у нас, сами видите, становится все более засушливым и, чтобы сократить потери урожая, необходимо что-то менять: либо посевные культуры, либо технологии возделывания почвы. Мы решили пойти по второму пути, ведь технология No-Till позволяет не только сохранять в почве влагу, но и структурирует ее, повышает плодородие, а значит, помогает сохранить урожай.

На наших полях, где десятилетиями работали по традиционной технологии глубокой обработки, нам придется начинать буквально с нуля. Чтобы восстановить плодородный слой почвы и получить хороший урожай, понадобится 2-4 года. Мы только в начале пути, но полны энтузиазма и готовы идти до конца. Понимаем, какая ответственность лежит на нас, как на первопроходцах. Ведь на Гомельщине подобного опыта не было, да и во всей Беларуси, по нашим сведениям, таких сеялок всего две. Мы не знаем, получится ли у нас этот эксперимент, но одно скажу: мы стараемся и подходим к нему очень серьезно. Причем все – от агрономической службы до механизаторов. Ребята на сеялке работают надежные, толковые. Это Александр Тищенко и Геннадий Маслюк. К слову, Александр в этом году намолотил более 2000 тонн зерна вместе с рапсом, а Геннадий первым не только на предприятии, но и в районе перевез более 1500 тонн зерна. По технологии No-Till они уже засеяли зерновыми 342 га (всего запланировано порядка 1000 га), рапсом – 323 га, по технологии Strip-till – 1090 га, рассказал Николай Долич.

Как работает технология No-Till

Главный принцип системы No-Till состоит в использовании естественных природных процессов, которые происходят в почве. Традиционную плужную обработку сторонники этой технологии считают не только ненужной, но и вредной. Непаханое поле на 1-2 метра вглубь пронизано миллиардами капилляров, оставшихся после корней однолетних растений или образовавшихся в результате жизнедеятельности дождевых червей и других организмов, объясняют они. По этим тонким, но глубоким ходам землю насыщает влага, а зимой она замерзает и разрывает каналы. Так происходит природное рыхление.

В основе No-Till лежит защита почвы: посев производится по пожнивным остаткам с минимальным нарушением ее структуры и без механического воздействия на грунт. Эти остатки образуют мульчирующий слой. Он сохраняет влагу, защищает поле от солнца, водной, ветровой эрозии и пыльных бурь, а верхний пласт земли не разрушается. Пожнивные остатки дают возможность управлять почвенным углеродом, который является основой гумуса и катализатором процессов, сдерживающих эрозию почв. Они же препятствуют росту сорных трав. К тому же сам принцип работы сеялки HORSCH Avatar 12.25 SD заключается в минимальном нарушении строения почвы при посеве, чтобы не провоцировать всходы сорняков.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора