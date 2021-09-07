Перед аграриями района стоит важная задача – обеспечить поголовье крупного рогатого скота кормами на предстоящую зиму. Полным ходом заготовка кукурузы на силос ведется в СУП «Андреевка». Сегодня «Авангард» побывал в Дуравичах и увидел весь процесс изнутри.

На уборке царицы полей в хозяйстве задействованы четыре комбайна. За рулем каждого из них настоящие мастера своего дела. Например, Михаил Кужанов в хозяйстве работает 16 лет, 11 из которых – механизатором. Для него убирать кукурузу – дело привычное, поэтому с поставленной задачей справляется на отлично.

В производственном конвейере также задействована техника на отвозке. Одним из тех, кому доверили это немаловажное дело, является молодой механизатор Евгений Ковалев. Он, к слову, пришел в сельхозпредприятие молодым специалистом и, отработав положенный срок, здесь остался.

Как отметил заместитель директора по животноводству СУП «Андреевка» Михаил Кабов, в нынешнем году в хозяйстве запланировано заготовить 51 тысячу тонн кукурузы на силос. Осознавая всю важность этой сельскохозяйственной кампании, аграрии трудятся практически весь световой день. К закладке кукурузной массы в траншеи приступили в двадцатых числах августа.

– Для нас сейчас главное – не снижать темпы, ведь от того, как нынче потрудимся, будет зависеть наличие кормовой базы. Силос обладает высокой энергетической ценностью, поэтому его использование очень важно, особенно зимой. Такое питание повышает продуктивность дойных коров. Ко всему стараемся подходить рационально. Кукурузное поле находится рядом с МТФ Дуравичи», где и осуществляем трамбовку силоса в траншею, тем самым экономя топливо и сокращая количество техники на отвозке зеленой массы, – подчеркнул Михаил Михайлович.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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