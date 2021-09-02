На неделе состоялось собрание первичной профсоюзной организации Буда-Кошелевского участка почтовой связи.

В работе собрания приняли участие председатель первичной профсоюзной организации РУП «Белпочта» Анжелика Дробова, председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева, председатель первичной профсоюзной организации Гомельского филиала РУП «Белпочта» Ирина Самонова, заместитель начальника Гомельского регионального узла почтовой связи Юлия Мельникова и члены первичной профсоюзной организации.

На повестке дня ряд важных вопросов, среди которых отчет о работе профсоюзного комитета профсоюзной организации Буда-Кошелевского участка почтовой связи Гомельского филиала РУП «Белпочта» и работа ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации.

С докладом о работе профсоюзного комитета за период с марта 2019 года по август 2021 года выступила председатель первички Елена Зеньковец, которая отметила, что на учете в первичной профсоюзной организации состоит 115 работников – членов профсоюза и 27 ветеранов труда – пенсионеров, всего 142 человека. Профсоюзное членство составляет 100% по отношению к работающим членам профсоюза. В структуру ППО входят 5 профгрупп.

– Для того, чтобы работа профсоюзной организации качественно и эффективно выполняла возложенные на нее трудовым коллективом задачи, необходимо иметь неравнодушный, инициативный, грамотный профактив. Постоянное, систематическое обучение профактива – залог успеха в этом направлении, – подчеркнула Елена Зеньковец.

Елена Владимировна отметила, что одним из ведущих направлений деятельности профсоюзной организации является контроль за системой оплаты труда, начислением и сроками выплат заработной платы, сроками заключения контрактов. Деятельность профсоюзной организации охватывает различные сферы трудовой, социально-экономической, культурной, спортивной жизни трудового коллектива: работа с молодежью, пенсионерами, вышедшими с предприятия на заслуженный отдых, с ветеранами Великой Отечественной войны и другие. Кроме того, ППО непосредственно занимается вопросом организации оздоровления детей в летних лагерях, организацией мероприятий и отдыха членов профсоюза. Также большое внимание уделяется организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе в трудовом коллективе. Председатель ППО подробно остановилась и на социальной поддержке членов профсоюза. Так, за отчетный период материальная помощь была оказана 63 членам профсоюза на сумму 2879 рублей.

С отчетом о работе ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации выступила Татьяна Чуракова.

В завершении собрания были приняты соответствующие постановления и работа профкома была признана удовлетворительной.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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