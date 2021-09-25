У всех горожан и жителей района сегодня была прекрасная возможность запастись дарами осени. Причем пополнить запасы можно было как сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, так и широким спектром непродовольственных товаров.

Следует отметить, что осенние ярмарки на Будакошелевщине стали уже традиционными и проходят ежегодно. Их с нетерпением ждут все: производители и покупатели. Одни, чтобы скорее реализовать собственную продукцию, а другие, чтобы запастись к зиме. Одним словом, в накладе никто не остается.

На центральной площади города сегодня было многолюдно. Каждый спешил пройтись по торговым рядам. Здесь, как водится, на выбор покупателей представлена разнообразная сельскохозяйственная продукция, причем, местного производства. Картофель, зерно, лук, морковь, капуста, свекла, помидоры, яблоки – этого, и много другого, было вдоволь. Кроме того, на ярмарке можно было пробрести мясную продукцию, мед, ягоды, фрукты, овощи, а также непродовольственную продукцию. В достатке было всего и по приемлемым ценам.

Осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции продолжат свою работу. Те, кто еще не успел пополнить запасы дарами осени, смогут это сделать 16 октября в райцентре, 9 и 30 октября в Уваровичах, 2 и 23 октября в Коммунаре с 9.00 до 13.00.

Еще одним хорошим бонусом для посетителей ярмарки стала возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции в пункте вакцинации, расположенном в здании райисполкома. Желающие привиться от коварной инфекции могли это сделать вакциной как российского, так и китайского производства.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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