В районе продолжают работать ярмарки-базары по продаже сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров.

В Буда-Кошелеве ярмарки ждут покупателей 25 сентября, а также 16 октября на центральной площади по ул. Ленина.

В г.п. Уваровичи они пройдут 9 и 30 октября на площадке напротив городского Дома культуры, а в Коммунаре 2 и 23 октября – на площадке напротив здания Дворца культуры.

Желающие смогут запастись овощами на зиму, приобрести саженцы, побаловать себя продукцией пчеловодства и не только.

Время работы ярмарок – с 9.00 до 13.00.