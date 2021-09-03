Чтобы не стать жертвой преступления или кражи, задумайтесь над вопросом: а что нужно для этого сделать?

Например, на улице не стоит слишком глубоко погружаться в свои мысли, чтобы можно было быстро сориентироваться в критической ситуации. Не кладите кошельки, ключи, телефоны и иные ценные вещи в легкодоступные места, как и не выставляйте напоказ дорогие изделия. Держите мобильники, кредитные карточки (не записывайте на них или бумажнике ПИН-код, не сообщайте его другим людям) отдельно от кошелька, а при пользовании банкоматом стойте максимально ближе к нему, чтобы посторонние не видели, какую операцию вы осуществляете. В городском общественном транспорте или в местах с массовым пребыванием людей, как советуют правоохранители, держите сумку закрытой и перед собой, не оставляйте свое имущество без присмотра даже на короткое время. А в темное время суток хорошо продумывайте маршрут следования, избегайте малолюдных и неосвещенных мест, дорогие украшения лучше снять или прикрыть одеждой.

Во избежание кражи мобильного телефона не оставляйте его на улице, в верхней одежде, сдаваемой в гардероб или раздевалку, не давайте звонить незнакомым людям, не носите в наружных карманах сумок, рюкзаков и в других доступных для хищения местах. В случае находки чужого мобильника верните его владельцу или передайте в правоохранительные органы. Но если вы решили оставить себе найденный аппарат, ваши действия могут быть квалифицированы как кража (ст. 205 УК).

Велосипед тоже не оставляйте без присмотра, а ежели приходится, обязательно пристегните его велозамком. Желательно, чтобы он оставался у вас на виду. Не лишним будет поставить двухколесный транспорт на учет в милицию.

По статистике, в нашем районе за 8 прошедших месяцев года совершено 9 краж мобильных телефонов (за аналогичный период прошлого – 5), 7 краж велосипедов (в 2020-м – 6).

Берегите свое имущество!

Подготовила Елена Белко