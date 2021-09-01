В школах начинается новый учебный год, а для первоклашек вместе с первым звонком – новый и значимый этап в их жизни.

Нарядные и отдохнувшие школьники сядут за парты, а учителя распахнут двери для учеников в удивительный мир знаний и возможностей.

Первый урок прошел под эгидой Года народного единства на тему «В единстве белорусского народа – основа независимой страны». Нравственные ценности белорусов, любовь к Отечеству, сопричастность к истории своей страны, единство белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости, связь поколений, сохранение и популяризация традиций, наследия и исторической памяти белорусского народа стали идейной основой урока. Педагоги подготовили для учащихся маршруты экскурсий и виртуальных путешествий, организовали выставки, экспозиции, посвященные тематике первого урока.

Обновленные, отремонтированные школы, детские сады, учреждения дополнительного образования района основательно подготовились к новому учебному году. 22 школы и 19 детских садов гостеприимно открыли свои двери для учащихся и воспитанников. За школьные парты сели 3278 учащихся, из них 347 первоклассников. 31 молодой специалист впервые провел свой первый урок.

День знаний по многолетней традиции начался с торжественных линеек. Море цветов, улыбок, встреча с педагогами и одноклассниками, волнение родителей, первый звонок – эти счастливые мгновения навсегда остаются в памяти.

То, что 1 сентября – особая дата для всех – учеников, педагогов, родителей – «Авангард» убедился, побывав в школах района.

Фоторепортаж с места событий.

51 первоклассник впервые переступил порог начальной школы райцентра.

Обновленная школа в Чеботовичах открыла свои двери для 52-х учеников. Возвратясь в свои классы после ремонта, девчонки и мальчишки как будто попали в нереальную реальность. Из того, что было здесь раньше, только их учителя, остальное – все абсолютно новое, яркое и современное.

Работы в школе велись по проекту «Модернизация системы образования Республики Беларусь», финансируемому Международным банком развития и реконструкции. В республике делается многое, чтобы сёла стали привлекательными и комфортными для жителей. Ремонт средней школы в Чеботовичах – очередной шаг в этом направлении. Учебное заведение обновилось не только внешне, но и содержательно. Сегодня здесь созданы все условия, чтобы сельские дети могли получать качественное образование.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла и в Уваровичах. В первый раз в школу отправились 2 класса первоклашек. Выпускники пожелали удачи юным ученикам, подарили памятные подарки и поздравили флешмобом, стихами и песней.

Фото Ольги ЧЕРНЯКОВОЙ, Ирины ШУТОВОЙ и Юрия ЕЖОВА