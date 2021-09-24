Предложение, от которого нужно отказаться

В наркобизнесе новый тренд: торговцы запрещенными веществами все чаще в закладчики вербуют подростков. Рекрутеры обещают высокую оплату труда и уверяют, что предложение абсолютно безопасно. На практике все не так радужно: за распространение наркотиков несовершеннолетним грозит уголовная ответственность. Начальник отделения по наркоконтролю Партизанского РУВД Минска Сергей Яцковский рассказал о том, как распространители нелегальных товаров выходят на потенциальную жертву, чем заканчивается незаконное сотрудничество, а также подсказал, на какие звоночки обратить внимание родителям, чтобы уберечь ребенка.

Опасное общение

Привет, интересует не совсем легальная, но высокооплачиваемая работа?» – если вам в социальных сетях или мессенджере пришло сообщение похожего содержания, то вступать в диалог с отправителем не стоит: с вероятностью 99,9 процента автор послания предлагает вступить в наркобизнес. Откуда рекрутеры берут номера телефонов? Из баз данных, слитых в сеть, но чаще всего интернет-пользователи сами предоставляют нужную недоброжелателям информацию, например публикуют контактные номера в профиле соцсети. Еще один источник – паблики по поиску работу, приводит пример Сергей Яцковский:

– Если раньше представители наркомагазинов обходили стороной тех, кому еще не исполнилось 18, то теперь подобных ограничений не существует. Хэдхантеры рассылают всем участникам подобных групп сообщения с предложениями о сотрудничестве. Когда кто-то соглашается, его перенаправляют к куратору, тот подробно рассказывает об условиях и обязанностях. Если жертву все устраивает, переходят к оформлению. Частью команды становятся двумя способами. Первый – человек высылает фотографию с паспортом, чтобы работодатель гарантированно мог найти сотрудника в случае, если тот решит скрыться. Второй – анонимный, но нужно на свои деньги купить товар, доход – это прибыль от распространения. У несовершеннолетних на руках нет средств, поэтому они выбирают первый вариант.

Далее у соискателя начинается испытательный срок. Ему могут вручить несколько закладок, в которых нет веществ. О том, что в руках пустышки, жертва не догадывается и выполняет указания. Если у руководства к сотруднику вопросов не возникает, то в следующий раз ему доверяют настоящий товар, добавляет подполковник Яцковский:

– Еще пару лет назад, чтобы получить партию в полтора-два килограмма, закладчик работал по несколько недель, зарабатывал авторитет у магазина. Сейчас, когда каждую неделю с коллегами по всей стране задерживаем по несколько десятков «минеров», текучка кадров в наркобизнесе очень велика, поэтому большие объемы готовы передавать буквально с первых дней работы.

Привел друга – получи бонус

ергей Яцковский называет не­сколько характеристик типичного «минер­а»:

– Юный возраст, в большинстве случаев это ребята из неполных семей или семей, где родители в разводе. Все чаще к распространению наркотиков в больших городах привлекают молодежь с периферии. Несколько недель назад задержали парня, которому в этом году исполнилось 18. Он родом из Брестской области, в Минск приехал на учебу, захотел красивой жизни, а тут как раз заманчивое предложение поступило. При обыске в его квартире обнаружили много техники, брендовые вещи. По нашим примерным подсчетам за полгода юноша заработал около 50 тысяч рублей. Только ближайшие лет 10–20 в местах лишения свободы ни гаджеты, ни дорогая одежда ему не понадобятся.

С начала учебного года статистика по Минску по задержанным подросткам за распространение наркотиков заметно ухудшилась. Коллеги из Перво­майского района в начале сентября с поличным взяли двух школьниц, рассказывает эксперт:

– Они сбывали психотропы через тайники, у каждой на руках были свертки. Недавно задержали еще двух учащихся колледжа. Парами сейчас ходят часто, как признаются сами подростки, берут товарища за компанию. Кстати, во многих магазинах, торгующих нелегальным товаром, есть бонусы для тех, кто привел в бизнес друга, – выплата в размере около пяти тысяч рублей.

Большинство ребят, втянутых в незаконный бизнес, не осознают всей ответственности своих действий, добавляет Сергей Яцковский:

– Они думают, что сотрудники милиции после задержания изымут товар и отпустят домой. Когда начинаем расспрашивать о том, зачем юноша или девушка пошли в закладчики, чаще всего слышим один мотив – нужны деньги. Кто-то хотел накопить на свадьбу, машину, один парень признался, что ввязался в наркобизнес ради последней модели смартфона, только теперь этот гаджет стал вещественным доказательством.

Перезвоните позже

У ребенка появился дорогой гаджет, на который мама и папа денег не давали, его телефон часто вне зоны доступа – это звоночки, которые должны насторожить родителей, обращает внимание подполковник милиции:

– Сын или дочка говорит, что устроился на работу и планшет или ноутбук купил с зарплаты? Подробно расспросите о том, чем он занимается. Если у компании есть офис – съездите, пообщайтесь с руководством. Телефон подростка часто недоступен, мол, села батарея? Подарите ему портативную зарядку. И это не помогло – пора бить тревогу: по инструкции во время закладки «минеры» обязаны переводить смартфон в авиарежим.

Также родителям стоит периодически заглядывать на странички детей в социальных сетях, продолжает Сергей Яцковский:

– В наркосреде существует свой негласный шифр: смайл с котиком и слово «мяу» в переписке означают, что человек не против употребить запрещенное вещество.

В ТЕМУ

За незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств и (или) психотропных веществ, совершенные организованной группой, Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

shestakevich@sb.by