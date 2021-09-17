У льняного поля в каждый технологический срок своя красота. Сейчас на полях предприятия лежат ровные ленты серо-стального цвета, а где-то уже появились аккуратные рулоны. Полным ходом здесь идут вспушивание и прессование льнотресты нового урожая.

Как отметил заместитель директора ОАО «Гомельлен» Николай Бабушкин, к прессованию льнотресты аграрии приступили в начале сентября. Сегодня на полях работают около 20 единиц техники, среди которых 14 пресс-подборщиков. Если не внесет свои коррективы погода, уборка льна войдет в заключительную фазу к началу октября.

– В нынешнем году посевные площади льна составили 1100 га. На утро пятницы поднято культуры с территории 570 га, или 52% от посевных площадей. Средняя урожайность составляет 38,4 ц/га. Всего заготовлено 1587 тонн льнотресты, а ее средний номер составляет 0,88, что немного выше показателя прошлого года. Годовой госзаказ составляет 180 тонн длинного льноволокна и 300 тонн короткого. Остальное льноволокно будет реализовано на внутреннем рынке, – рассказал Николай Викторович.

По словам заместителя директора, в этом году на урожайность повлияла жаркая и засушливая погода. И хоть все технологические сроки посадки и возделывания культуры были соблюдены, о комфортных для льна +20° C приходилось только мечтать, да и необходимых для роста дождей тоже не было. Тем не менее параметры льна выдержаны, о чем свидетельствует и урожайность. В целом на полях вырос неплохой лен.

О том, что правильная организация труда – залог успеха, аграрии знают не понаслышке. Поэтому весь коллектив льнозавода работает слаженно, как часы. Труженики используют каждый погожий день и каждый час. За день убирают около 50 га. При самых простых подсчетах, чтобы убрать весь урожай в шохи, нужно еще не менее 10 дней. Это при условии благоприятной погоды.

На каждом участке люди работают с энтузиазмом и максимальной самоотдачей, показывая хорошие результаты. Среди них и механизатор Александр Алилуйко (на снимке), на льнозаводе он шестой год.



– Прежде чем прийти на льнозавод, 12 лет я проработал в сельхозотрасли. Начинал механизатором в колхозе «Чырвоны шлях» (ныне КСУП «Кривск»), потом несколько лет был занят в строительной сфере, – делится Александр Михайлович.

Родом он из Бацуни, его родители всю жизнь трудились в животноводстве. К слову, сын Александра Михайловича, Михаил, пошел по стопам отца и сегодня работает трактористом-машинистом в КСУП «Кривск».

– С возрастом понимаешь, насколько точна народная мудрость: где родился, там и пригодился. Вот и я, помотавшись по заработкам, осознал, что нет ничего лучше, чем работать на родной земле. Придя на льнозавод, быстро освоил технологию прессования льнотресты, ну а с полевыми работами, такими как пахота, дискование и обработка почвы, был знаком давно. Чем бы я не занимался, всегда придерживаюсь главного принципа: если не будешь ответственно относиться к поставленным задачам, на хороший результат рассчитывать не стоит, – отметил аграрий.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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